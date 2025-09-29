UX/UI-designer (Mobil) - Konsultuppdrag hos kund
2025-09-29
Din roll
Som UX/UI-designer i kundens mobila app-team blir du en nyckelspelare i att ta fram koncept, detaljerad design och prototyper för iOS/Android. Du arbetar nära produktägare, utvecklare (Android/iOS), testare, team coach, designlead och arkitekter. Arbetet sker i en agil, tvärfunktionell miljö med tät dialog mellan team och intressenter - både inom och utanför IT-organisationen. Arbetsspråk: svenska (tal och skrift).
Ditt ansvar
Driva konceptarbete och ta fram detaljerad UI/UX-design för nya och befintliga appflöden. Samarbeta tätt med utvecklare för att förankra design inför implementation. Planera, genomföra och analysera användbarhetsstudier (t.ex. användartester, observationer, intervjuer, enkäter). Skapa interaktiva prototyper i Figma; arbeta med designsystem, designtokens och variables. Säkerställa tillgänglighet enligt WCAG AA i design och komponenter. Bidra i tvärteamssamverkan där flera avdelningar och externa leverantörer är beroende av varandra.
Kvalifikationer (obligatoriska)
Minst 6 års erfarenhet som UX/UI-designer för mobilapplikationer (iOS och/eller Android). Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av UX-design på heltid. Dokumenterad erfarenhet av användarcentrerad design genom hela processen, med tillämpade metoder (t.ex. användarresor, intervjuer, prototyping, användartester) i minst två uppdrag de senaste 6 åren. Minst 3 års erfarenhet av att självständigt planera & genomföra användbarhetsstudier (välja/metodanpassa tester, observationer, enkäter, intervjuer). Minst 2 års erfarenhet av Figma (designskisser & interaktiva prototyper) som utvärderats med slutanvändare, samt dokumenterad erfarenhet av Designtokens och Variables. Dokumenterad erfarenhet av detaljdesign inom ett etablerat designsystem i minst 2 år (inom de senaste 7 åren). Dokumenterad erfarenhet av att utvärdera design enligt WCAG AA i minst två uppdrag. Minst 2 års erfarenhet av agilt arbete i tvärfunktionellt utvecklingsteam (Scrum/Kanban) med nära samverkan mellan roller. Minst 3 års eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande. Svenska i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter
1 års samarbete i större organisation (500 anställda) i tvärfunktionella team med beroenden till flera avdelningar och externa leverantörer. Erfarenhet från designuppdrag med särskilt höga tillgänglighetskrav (t.ex. användare med synnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning). Erfarenhet av högtrafikerade B2C-appar och komplexa transaktionsflöden.
Placering
Stockholm - hybrid. Två fasta kontorsdagar/vecka i kundens lokaler; övrig närvaro planeras tillsammans med teamet utifrån behov. Utrustning tillhandahålls av kund.
Tidplan och omfattning
Start: 2025-10-29 Slut: 2026-10-29 Omfattning: 40 timmar/vecka Förlängningsoptioner: upp till 1+1+1+1 år på oförändrade villkor.
Nyfiken? Skicka CV och portfolio (gärna Figma-case) - vi intervjuar löpande. Om du vill skapa användarupplevelser som märks och används dagligen, är det här uppdraget för dig.
