UX Research Operations Specialist - konsultuppdrag i Stockholm
Sway Sourcing Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker en UX Research Operations Specialist för ett spännande konsultuppdrag inom bank, liv och försäkring. Uppdraget passar dig som vill bygga struktur, skapa tydliga processer och höja kvaliteten i hur UX research bedrivs, dokumenteras och delas i en större organisation
Bakgrund Designteamet stöttar flera utvecklingsteam med research och design för att säkerställa att digitala tjänster skapar maximalt kundvärde och stärker affären. För att ta nästa steg behövs tydligare strukturer, effektivare processer och bättre verktygsstöd inom UX research. Här får du en nyckelroll i att etablera och driva ResearchOps-arbetet framåt.
Om rollen I rollen som UX Research Operations Specialist arbetar du nära designers, researchers och andra stakeholders för att identifiera behov och utmaningar kopplat till research. Du ansvarar för att utvärdera, rekommendera och implementera relevanta researchverktyg.
Du skapar och förvaltar strukturer för insiktsdelning och datalagring. Du etablerar och dokumenterar processer för rekrytering av testpersoner. Du stöttar och utbildar designteamet i researchmetodik och verktygsanvändning. Du säkerställer att researchinsikter sprids, förstås och används i utvecklingsteamen. Du fungerar som rådgivare till designledning i frågor som rör metoder, processer och verktyg.
Praktisk info Senioritetsnivå: Mellannivå Plats: Stockholm, på plats Uppdragsperiod: 16 februari 2026 - 16 oktober 2026
Kompetenskrav Flerårig erfarenhet av UX research, gärna med fokus på ResearchOps Mycket god kunskap om verktyg och processer för att samla, dokumentera och dela researchdata och insikter Erfarenhet av att införa och driva researchprocesser i större organisationer God förståelse för hur olika researchmetoder kompletterar varandra Vana vid relevanta AI-verktyg genom hela researchprocessen Mycket god kommunikativ förmåga på svenska
Personliga egenskaper Självständig och strukturerad med stark initiativförmåga Pedagogisk och trygg i att stötta och utbilda andra Motiveras av att skapa ordning, tydlighet och hjälpa team att lyckas
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7081676-1798272". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9694257