UX ledare till strategiskt arbete med interna användargränssnitt
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Avaron AB är en växande svensk konsultfirma som hjälper ledande organisationer att snabbt förstärka sina team med erfarna specialister. Vi står för snabb tillsättning, trygg leverans och full compliance - alltid med fokus på att skapa verkligt värde för våra kunders verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Detta är ett konsultuppdrag hos en av våra kunder. Som UX-ledare blir du den som sätter riktningen för hur interna gränssnitt ska fungera och utvecklas över tid. Du arbetar nära krav- och processteam samt utvecklingsteam för att etablera ett enhetligt, tillgängligt och effektivt UX-ramverk.
Du kommer bland annat att:
Kartlägga nuvarande arbetsflöden, identifiera förbättringar och prioritera åtgärder tillsammans med krav- och processteam.
Planera och leda användarintervjuer, observationer och workshops med medarbetare från flera delar av organisationen.
Ta fram användarresor, wireframes och klickbara prototyper i Figma som stödjer verksamhetens processer.
Sätta en övergripande UX-strategi och designprinciper som alla utvecklingsteam kan tillämpa för en enhetlig upplevelse.
Säkerställa att lösningar följer gällande tillgänglighetskrav (WCAG) och fungerar för olika användargrupper.
Samarbeta tätt med utveckling för att iterera lösningar baserat på tester, feedback och uppmätta effekter över tid.
Löpande utvärdera användarupplevelsen och driva förbättringar i dialog med krav- och processteam.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Flera års erfarenhet av UX-arbete och design i komplexa system eller B2B-miljöer.
Gedigen erfarenhet av handläggarverktyg och god förståelse för processer i försäkringsbranschen.
Dokumenterad vana av att leda workshops och driva användarcentrerade arbetssätt tillsammans med krav- och processteam.
God kunskap om tillgänglighetsstandarder (WCAG) och etablerade designprinciper.
Förmåga att omsätta verksamhetsmål och användarbehov till konkreta, testbara designlösningar.
Stark kommunikationsförmåga och trygghet i tvärfunktionellt samarbete med olika användargrupper.
Personliga egenskaper: nyfiken, lyhörd, lösningsorienterad, strukturerad och självgående.
Driv och engagemang för att skapa värde för både användare och verksamhet.
Van att arbeta i större initiativ/projekt där SAFe är ramverket för arbetssättet.
Meriterande (Bra att ha)
Kunskaper inom servicedesign.
Vana av att skala designramverk i större organisationer.
Erfarenhet av att definiera och följa upp UX-mätetal (t.ex. uppgiftsslutförande, felgrad, NPS/CSAT).
Fördjupad erfarenhet av Figma (inkl. komponentbibliotek och designsystem).Så ansöker du
Vi hanterar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka din ansökan så snart som möjligt via e-post till jobb@avaron.se
. Bifoga personligt brev och CV och märk ditt mejl med "UX ledare till strategiskt arbete med interna användargränssnitt (12989)". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "12989". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279) Jobbnummer
9463547