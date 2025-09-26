UX designer sökes till Martin & Servera - vikariat i ett år
Martin & Servera AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-26
Var med och gör varje dag lite godare! Vill du vara med och skapa framtidens digitala upplevelser för restaurangbranschen? Vi söker nu en erfaren UX Designer för ett 1-årigt vikariat. Vi på Martin & Servera levererar mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök, över hela Sverige. Som marknadsledare driver vi utvecklingen och jobbar hårt för att göra varje dag lite godare.
Du blir en del av vår funktion Digitala Kanaler & Digitala Tjänster som är en inkluderande, prestigelös och samarbetsdriven organisation där vi utmanar det etablerade och bygger framtidens digitala plattformar. I våra tvärfunktionella team får du vara med och påverka på riktigt - från idé till verklighet. Vi satsar stort på digital utveckling och innovation för att skapa framtidens lösningar för branschen.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
Hållbart företagande är en integrerad del i hur vi inom Martin & Servera utvecklar affärer. Vi är övertygade om att företag kan förändra samhället till det bättre. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att maximera affärs- och samhällsnytta och samtidigt minimera negativ påverkan på människa, djur och natur. Du blir en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för en mer hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
Vi står inför ett spännande år där du får möjlighet att ta en central roll i våra tvärfunktionella team och bidra till att utveckla användarupplevelsen i våra digitala tjänster. Du kommer in i ett engagerat gäng där vi tillsammans arbetar för att skapa värde för våra kunder och användare.
• Planera och genomföra användarresearch (kvantitativt och kvalitativt)
• Analysera och prioritera insikter tillsammans med produktägare och teamet
• Facilitera idéarbete och ta fram lösningsförslag
• Stötta teamet i att integrera UX-arbetet i hela utvecklingsprocessen
• Bidra till teamsamarbete och en lärande kultur
• Nära samarbete med andra designers genom vårt CX-forum
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en erfaren UX Designer som är van att arbeta insiktsdrivet och nära affären. Du har lätt för att samarbeta, är nyfiken och ser möjligheter till utveckling både för dig själv och för teamet.
För att lyckas i rollen tror vi dessutom att du:
• Har minst 3 års erfarenhet som UX Designer
• God erfarenhet av hela designprocessen, särskilt research och idégenerering
• Är van att planera och genomföra användarintervjuer samt omsätta insikter till konkreta förslag
• Har arbetat datadrivet med hög förståelse för vad som skapar kundvärde
• Har erfarenhet av att arbeta i agila, tvärfunktionella team
• Har förmåga att coacha, utmana och stötta både produktägare och utvecklare
• Har goda kunskaper i verktyg som Figma/FigJam och Miro
• Erfarenhet av tillgänglighetsfrågor är meriterande
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
Sista ansökningsdag är 2025-10-10
Tillträde: Så snart som möjligt, dock senast 15 november
Anställningsform: Vikariat i ett år
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Adress: Lindhagensgatan 133, Stockholm
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Olofsson, Chef Customer Experience Design på erik.olofsson@martinservera.se
, Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Clara Holmstedt, HR-Partner på clara.holmstedt@martinservera.se
Facklig företrädare: Anna-Lena Holsteryd 08-722 26 30.
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss! Ersättning
