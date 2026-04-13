Utvecklingsstrateg till samhällsbyggnadsförvaltningen
2026-04-13
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Publiceringsdatum 2026-04-13

Arbetsuppgifter
Är du en driven och strategisk person som vill bidra till att utveckla och förbättra samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter? Då kan rollen som utvecklingsstrateg vara rätt för dig. Tjänsten är nyinrättad, vilket ger dig möjlighet att vara med och forma rollen och arbetssätten från grunden.
Som Utvecklingsstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen kommer du att stödja förvaltningsledningen och verksamheterna med strategiskt stöd, samordning, uppföljning och utveckling. Din roll är avgörande för att säkerställa att förvaltningens arbete bedrivs effektivt, rättssäkert och i linje med kommunens övergripande mål.
Exempel på Arbetsuppgifter:
• Stöd vid framtagande och uppföljning av verksamhetsplan, mål och budget.
• Analysera och följa upp verksamhetens resultat utifrån uppsatta mål och nyckeltal
• Etablera arbetssätt för att mäta och följa upp kvalitet inom verksamheterna
• Samordna, utveckla och kartlägga interna processer
• Stödja ledning och chef med utredningsarbete, presentationsmaterial och rapporter
• Projektleda utvecklingsprojekt och stödja införande eller upprättande av nya arbetssätt och processer
• Stödja verksamheterna i att omsätta mål till konkreta utvecklingsinsatser
Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra avdelningar, miljö- och byggavdelningen, plan- och exploateringsavdelningen, tekniska avdelningen och projektavdelningen. Som utvecklingsstrateg kommer du rapportera direkt till förvaltningschef.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som utvecklingsstrateg söker vi dig som har ett strategiskt tänkande, en förståelse för samhällsbyggnadsprocessen och ett genuint intresse för verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Du är analytisk, strukturerad och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med långsiktig utveckling. Du tar dig an frågor utifrån ett helhetsperspektiv, samtidigt som du kan omsätta övergripande mål till konkreta insatser.
Vi kommer att lägga stor vikt kring dina personliga egenskaper. Du har god samarbetsförmåga och kan inspirera chefer och medarbetare. Vi ser vidare att du är en god kommunikatör med förmåga att förklara och återkoppla på ett pedagogiskt sätt. Du är ansvarstagande och känner stort ägandeskap för dina ansvarsområden. Rätt person för denna tjänst är initiativtagande och självgående. Du har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende. Som person är du positiv, nyfiken, kreativ och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vidare har du analytisk förmåga och kan sätta dig in i komplexa processer.
Krav:
• Högskoleutbildning om minst tre år, som arbetsgivaren bedömer relevant
• Dokumenterad flerårig erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete,
• God analytisk förmåga och erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, rapporter och presentationer.
• God kommunikativ förmåga, både i tal och skrift
• Erfarenhet av projektledning och att driva utvecklings- eller förändringsarbete
• God digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika systemstöd
• Erfarenhet av liknande tjänster inom offentlig sektor
Meriterande:
• Utbildning inom projekt- och processledning
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tjänsten kommer att tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Burlövs kommun ser mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag.
Vi erbjuder utvecklingsorienterade arbetsplatser som kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. Våra medarbetare är
engagerade och i högsta grad delaktiga i att steg för steg realisera kommunens mål och uppdrag utifrån vår värdegrund.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om
kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318125".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Burlövs kommun
(org.nr 212000-1025)
232 21 ARLÖV

Kontakt
Samhällsbyggnadschef
Elin Persson elin.persson@burlov.se 040-625 61 27 Jobbnummer
