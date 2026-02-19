Utvecklingsstrateg inriktning vatten till Eslövs kommun
Eslövs kommun, Tillväxtavdelningen / Administratörsjobb / Eslöv Visa alla administratörsjobb i Eslöv
2026-02-19
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eslövs kommun, Tillväxtavdelningen i Eslöv
I rollen som utvecklingsstrateg får du en central och strategisk position på Kommunledningskontorets Tillväxtavdelning, med direkt rapportering till tillväxtchefen. Du blir en nyckelperson i arbetet med att forma en långsiktigt hållbar utveckling i Eslöv - en kommun med stark framtidstro och en viktig roll i Skånes fortsatta tillväxt. Vi befinner oss i en expansiv region med hög takt i bostadsbyggande, verksamhetsetableringar och utveckling av samhällsservice, där vattenfrågorna är en avgörande del av helheten.
Ditt uppdrag
I rollen har du ett samlat ansvar för att driva och samordna kommunens strategiska vattenarbete. Du kommer att arbeta nära olika strateger inom hela kommunens verksamhetsområde kopplat till hållbarhet samt stötta inom andra områden vid behov.
Du kommer bland annat att:
• leda och samordna det kommunövergripande vattenarbetet
• vara kontaktperson gentemot VA-syd i vattenstrategiska frågor samt rådgivande i ägarrelaterade forum kopplade till VA SYD
• bereda och presentera ärenden till politiska instanser
• driva implementering och uppföljning av vattenrelaterade strategier och planer
• samordna vattenfrågor i fysisk planering och andra utvecklingsprocesser
• projektleda utredningar och förvaltningsövergripande initiativ
Din erfarenhet
Vi söker dig som har en stabil grund inom vatten- och samhällsbyggnadsfrågor och som är van att arbeta strategiskt.
Du har:
• relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
• flerårig erfarenhet av arbete med vattenstrategiska frågor
• erfarenhet av projekt- eller processledning
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet av klimatanpassning, VA-frågor på en övergripande nivå eller arbete i politiskt styrd organisation.
Är det här du?
För att trivas i rollen behöver du vara strategisk och kunna se helheten i komplexa frågor. Du driver arbetet framåt och har förmåga att samla olika aktörer kring gemensamma mål.
Du:
• arbetar självständigt och strukturerat
• har lätt för att bygga relationer och skapa samverkan
• är analytisk och kan omsätta kunskap till konkreta åtgärder
• känner dig trygg i dialog med både tjänstepersoner och politiker
Vi erbjuder
Det här är en ny roll med stort handlingsutrymme. Du får möjlighet att forma uppdraget och utveckla arbetet inom ett område som är centralt för kommunens framtida hållbarhet.
Vi erbjuder:
• en strategisk och betydelsefull roll i kommunens utveckling
• nära samarbete med kompetenta och engagerade kollegor
• arbete i en expansiv kommun med hög utvecklingstakt
• möjlighet att arbeta förvaltningsövergripandePubliceringsdatum2026-02-19Övrig information
Vi kommer att hålla inledande intervjuer under vecka 12.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307050 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Tillväxtavdelningen Kontakt
Tillväxtchef
Anita Wallin anita.wallin@eslov.se Semester vecka 11 Jobbnummer
9753004