Utvecklingsstrateg inom infrastruktur till regional utvecklingsförvaltning
Region Västmanland / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2025-09-19
Brinner du för samhällsutveckling och i synnerhet infrastrukturfrågor? Vill du vara med och påverka hur Västmanland ska utvecklas som län? Vår kollega går vidare till nya utmaningar och vi söker därför en ny arbetskamrat. Läs gärna vidare och se om du är den vi söker!
Arbetsuppgifter
Som utvecklingsstrateg med inriktning infrastruktur ansvarar du för arbetet med att ta fram och genomföra den regionala transportinfrastrukturplanen, länsplanen. Du deltar i planering av infrastrukturåtgärder, driver och deltar i regionala nätverk tillsammans med andra regioner och kommuner samt samverkar med statliga myndigheter, framför allt Trafikverket. I ditt arbete leder och deltar du i projekt och utvecklingsprocesser inom sakområdet.
I ditt arbete ser du infrastrukturplaneringen som ett verktyg för att bidra till en långsiktigt hållbar regional utveckling. Du kan även komma att arbeta med andra frågor inom samhällsplanering. Rollen innebär också att du vid behov är föredragande inför vår nämnd och i andra sammanhang.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• att arbeta med upprättandet och genomförandet av länets regionala transportinfrastrukturplan i nära dialog med länets kommuner
• att arbeta tillsammans med Trafikverket, kommuner och regioner i kringliggande län för att identifiera brister och behov i infrastrukturen
• att driva och delta i arbetet med ÅVS:er eller andra utredningar och remisser
• att delta i olika länsövergripande och storregionala samarbeten kring regionala utvecklingsfrågor
Om arbetsplatsen
Vi är organiserade under Regionala utvecklingsförvaltningen och tjänsten är placerad inom verksamheten Samhällsutveckling som omfattar en bredd av sakfrågor så som infrastruktur, regional strategisk planering, bredband och etableringar inom näringslivet.
Verksamheten är nära kopplad till Region Västmanlands arbete med genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Vi som jobbar här har breda kontaktytor i vår yrkesroll och samarbetar både med andra verksamheter inom Regionala utvecklingsförvaltningen, övriga delar av Region Västmanland, kommuner, regioner i närliggande län, politiker och statliga myndigheter. Du välkomnas av en öppen, nyfiken och kompetent arbetsgrupp med stora kunskaper inom sina respektive områden.
Samtidigt som vi rekryterar till denna tjänst rekryterar vi även en av dina kollegor. Se gärna tjänsten som utvecklingsstrateg inom samhällsplanering.
Vi erbjuder dig
• ett omväxlande och utmanade arbete där du kommer ha många givande och intressanta kontaktytor
• möjligheten att vara med och påverka hur Västmanland ska utvecklas som län
• en arbetsplats med starkt utvecklingsfokus
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Vi söker dig som har en akademisk examen, gärna inom samhällsplanering eller som ingenjör. Du har minst 3-5 års erfarenhet av arbete inom samhällsplanering, infrastruktur eller annan relevant verksamhet, samt erfarenhet av utvecklingsfrågor på statlig, regional eller kommunal nivå eller från motsvarande bransch. För rollen krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har arbetat med transportinfrastruktur och kollektivtrafikfrågor, projektledning och processledning samt har erfarenhet från en politiskt styrd organisation. Vi ser även gärna att du har kunskaper inom kommunala planeringsprocesser samt vana av samverkan med Trafikverket eller att du arbetat där eller inom annan statlig myndighet med relevans för området.
Som person är du strategisk och har förmågan att se helheten. Du är relationsskapande, van att bygga och vårda nätverk samt inspirerar andra att samverka mot gemensamma mål. Du tar egna initiativ, driver ditt arbete självständigt och trivs med att tala inför både mindre och större grupper.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde efter överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsorten är Västerås men det finns goda möjlighet att utföra delar av arbetet på distans. Resor förekommer, främst inom Västmanland och närliggande län.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan 5 oktober 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 under vecka 42 och vecka 43.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
