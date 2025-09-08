Utvecklingssjuksköterska till Magnetkameran - Radiologi Huddinge
2025-09-08
Är du röntgensjuksköterska och vill arbeta med den senaste utrustningen inom magnetkameraverksamheten på marknaden och drivs av förbättringsarbete? Vill du vara med och påverka utvecklingen? Sök då uppdraget/tjänsten som utvecklingssjuksköterska hos oss med inriktning Muskulo-skelettal (MSK) och thorax!
Du erbjuds
att arbeta med den senaste tekniken med ny modern utrustning inom magnetkameraverksamheten i fina lokaler på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge som består för närvarande av 8 magnetkameror
utrymme att driva forskningsprojekt samt att arbeta med förbättringsarbete och identifiera utvecklingsområden
möjlighet till vidareutbildning på avancerad nivå såsom Master, PhD, etc
Självklart får du som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset ta del av våra förmåner.
Om tjänsten
Hos oss utförs avancerade MR-undersökningar för patienter i alla åldrar (även barn) och vi utvecklar ständigt nya metoder. Verksamheten är öppen vardagar dagtid och kväll samt dagtid helger. Hos oss arbetar kompetenta röntgensjuksköterskor, radiologer, fysiker och undersköterskor.
I rollen som utvecklingssjuksköterska kommer du tillsammans med radiologer och fysiker planera och driva metodutveckling, skapa och uppdatera protokoll och sekvenser inom området MSK och thorax. Du kommer att ansvara för utbildning och handledning av kollegor och studenter i verksamheten samt dela med dig av dina fördjupade kunskaper/erfarenheter genom undervisning och utbildningar. Vidare kommer du att ha en säkerhetsansvar samt ansvar för att uppdatera vår metodbok.
Arbetsuppgifterna innebär att:
utveckla och optimera metoden inom modalitetsområdet
ansvara för utbildning (både internt och externt) av personal och studenter inom modaliteten
initiera och delta i förbättringsarbete, ansvara för tekniska förbättringar inom metoden, genom att skaffa sig ny kunskap tillsammans med radiologer/fysiker
identifiera utvecklingsområden
ansvara för Metodboken
medverka för att skapa en uppmuntrande och givande forskningsmiljö, för de aktiva forskarna inom metoden. Delta med egna forskningsprojekt och vara behjälplig med andras projekt
delta i möten och upphandlingar.
Vi söker dig som
ser helheten och tar hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
följer struktur och planering, men är också beredd att omvärdera utifrån de förutsättningar som finns i varje given stund
är en ansvarsfull person som gör vad som krävs för att nå ett bra resultat, samtidigt som du förstår när det är läge att be om hjälp
är lyhörd inför andras behov; känner av, lyssnar in och förmedlar information tydligt och rakt
kan leda och motivera dina kollegor samt skapa engagemang och delaktighet hos medarbetare på enheten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Legitimerad Röntgensjuksköterska med minst 3 års erfarenhet av magnetkamera
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Magisterexamen
7,5hp handledarutbildning på avancerad nivå
Erfarenhet av protokolloptimering på MR
MR-utbildningar
Utbildning i MR-säkerhet
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Urval och intervjuer sker löpande.
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
