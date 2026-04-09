Utvecklingssekreterare till HR-avdelningen
2026-04-09
Arbetsuppgifter
Nu söker funktionsstödsförvaltningen en utvecklingssekreterare för ett års vikariat på HR-avdelningen. Rollen passar dig som gillar utvecklingsarbete, strategisk kompetensförsörjning och kommunikation. Du kommer att arbeta brett med utvecklings- och förändringsfrågor i en komplex offentlig organisation där ditt arbete gör skillnad - både för HR-avdelningen, våra verksamheter och malmöborna. Du blir en del av enheten för kompetensförsörjning, utveckling och internt stöd. Som utvecklingssekreterare i enheten kommer du bidra till det strategiska kompetensförsörjningsarbetet inom förvaltningen där dina uppdrag och arbetsuppgifter kommer variera och följa de behov som uppstår i verksamheten. I din roll kommer du bland annat driva funktionsstödsförvaltningens ambassadörsprogram med syfte att stärka förvaltningens arbetsgivarvarumärke. Du kommer också samverka mycket med andra kollegor inom avdelningen, förvaltningen och staden. Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
universitets-/högskoleutbildning om minst 180 hp inom PA-programmet, samhällsvetenskap, kommunikation eller liknande relevant inriktning
erfarenhet av att leda och samordna utvecklings och verksamhetsövergripande processer
erfarenhet av att skriva rapporter, beslutsunderlag och presentationer
erfarenhet av metoder för uppföljning, analys och förbättringsarbete
erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
mycket goda kunskaper i Office-paketet
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med kommunikation och/eller arbetsgivarvarumärkesfrågor
erfarenhet av HR-arbete
erfarenhet av arbete inom funktionsstödsförvaltningen
För att trivas i rollen behöver du vara självständig genom att ta initiativ, följa upp och driva ditt arbete framåt. Du väger in verksamhetens övergripande mål och behov när du fattar beslut och planerar ditt arbete därefter. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar lyhört och bidrar till konstruktiva lösningar.
Om arbetsplatsen
Enheten kompetensförsörjning, utveckling och internt stöd ska skapa strategiska förutsättningar för ett hållbart och långsiktigt HR-arbete. Genom att samordna och driva det övergripande kompetensförsörjningsarbetet, utvecklingsfrågor samt HR-avdelningens kommunikation bidrar enheten till att stärka avdelningens gemensamma uppdrag, mål och riktning. Enheten fungerar som ett stöd till hela avdelningen och har ett särskilt ansvar när det gäller samverkan med andra stabsfunktioner.
HR-avdelningens uppdrag är att fungera som ett konsultativt stöd och en strategisk partner till ledare i funktionsstödsförvaltningen. Vi stöttar, utmanar och bidrar med lösningar - alltid med tilltro till medarbetarnas samlade kraft i arbetet för malmöbon. På HR-avdelningen möter du runt 70 kollegor, organiserade i fyra enheter. Vi har ett spännande uppdrag där vi gemensamt arbetar för att skapa mervärde för verksamheterna. Vi har ett professionellt förhållningssätt, vi hjälper varandra och vi skrattar mycket tillsammans. Tillsammans gör vi det möjligt.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här: https://malmo.se/Jobb/Lediga-jobb/malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat 1 år
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
