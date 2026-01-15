Utvecklingssekreterare till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
2026-01-15
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen söker en utvecklingssekreterare som vill bidra till att stärka och utveckla vårt arbete för Malmö stads gymnasie- och vuxenutbildning. Detta uppdrag passar dig som är samhällsintresserad och vill arbeta inom skola och utbildning - ett område där det just nu händer mycket spännande.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingssekreterare kommer du att bidra i frågor som rör gymnasieskola, vuxenutbildning, självförsörjning och social hållbarhet på förvaltningsnivå. Vi ser därför att du i din roll har hög kompetens och erfarenhet av utbildning inom gymnasiet och har förmåga att hantera frågor på olika nivåer. I ditt uppdrag arbetar du med utveckling och uppföljning av nämndens ansvarsområden inom gymnasieområdet samt hanterar remisser och tar fram välgrundade yttranden. Hantering av nämndärenden, klagomålshantering till huvudman och vissa administrativa uppgifter ingår i tjänsten.
Inom avdelningen och i hela förvaltningen samarbetar vi för att utföra det gemensamma uppdraget och säkerställer därigenom hög kvalitet i vårt arbete. Det är också mycket roligare att jobba tillsammans.Kvalifikationer
Krav:
• Kandidatexamen (180 hp) med inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
• Aktuell erfarenhet av förvaltningsövergripande arbete inom politiskt styrd organisation med inriktning mot gymnasiefrågor
• Erfarenhet av arbete inom gymnasieutbildningens verksamhetsområde
• Erfarenhet av att bereda underlag för ledningsgrupp och huvudmans beslut
• Erfarenhet av att analysera, bearbeta och producera texter av hög språklig kvalitet, så som beslutsunderlag och rapporter
• Erfarenhet av analys- och utredningsarbete
• Erfarenhet av muntlig redovisning eller föredragning i professionella sammanhang
• God digital förmåga
• Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Kandidatexamen (180 hp) med inriktning mot pedagogik
• Slutförd rektorsutbildning.
I rollen som utvecklingssekreterare är det viktigt att du har en stark problemlösande analysförmåga och kan hantera komplexa frågor genom att bryta ner dem och hitta välgrundade lösningar. Du är serviceinriktad, lugn och uppmärksam i ditt bemötande med ett genuint intresse för att hjälpa andra. Flexibilitet och anpassningsförmåga gör att du ser möjligheter i förändringar och snabbt kan omsätta ny information i ditt arbete. Därtill bidrar du till dialog och goda samarbeten i ditt dagliga arbete.
Om arbetsplatsen
På avdelningen för hållbarhet och nämnd arbetar förvaltningsjurist, arkivarie, huvudregistrator, nämndsekreterare och utredningssekreterare. Avdelningen arbetar bland annat med juridisk rådgivning, dokument- och ärendehantering, handläggning av skoljuridiska ärenden och skriver nämndsärenden. På vår avdelning samordnas förvaltningsövergripande processer och uppföljning av förvaltningsövergripande måldokument.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Avdelningschef
Elena Zukauskaite elena.zukauskaite@malmo.se 0721-560998 Jobbnummer
9686752