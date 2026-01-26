Utvecklingssekreterare sökes till lokal utveckling
2026-01-26
Är du en engagerad person som vill vara med och bidra till lokal utveckling och samhällsnytta i Malmö? Har du erfarenhet av att arbeta med samhällsutveckling i lokala sammanhang? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Malmö stad satsar på att stötta lokala utvecklingsprocesser och har därför inrättat en enhet inom fritidsförvaltningen som samordnar detta arbete. Enheten är i gång och vi söker nu fler medarbetare till teamet som har hela Malmö som sin arbetsplats.
Arbetet utgår från Agenda 2030 och bidrar till alla fem kommunfullmäktigemål. Syftet med arbetet är att stärka Malmö stads förmåga att hantera och möta lokala behov samt att stärka delaktigheten, öka tryggheten och främja social sammanhållning och närdemokrati i Malmös alla områden.
Som utvecklingssekreterare kartlägger, utvecklar, kvalitetssäkrar och följer du upp aktiviteter och processer inom verksamhetsområdet. Uppdraget kan omfatta både tydligt definierade ansvarsområden och särskilda uppdrag som kan variera över tid. Arbetsuppgifterna innefattar även att bidra till rapportering, skriva yttranden, besvara remisser samt utföra olika administrativa uppgifter.
Du arbetar nära dina kollegor i ett team med fokus på en specifik geografisk del av Malmö. Tillsammans med kollegorna stödjer och utvecklar du lokala utvecklingsprocesser samt lokala grupper. Ni fungerar även som en brygga till andra relevanta aktörer inom olika sektorer och på olika nivåer (inom Malmö, regionen mfl).
Som utvecklingssekreterare arbetar du tillsammans med lokala grupper för att identifiera behov, stärka ägandeskap, inkludering och delaktighet och tillsammans hitta lösningar på lokala utmaningar. Du analyserar data och utvecklingstrender, stödjer planering, genomförande och uppföljning av insatser och samverkar med företag, föreningar, fastighetsägare och offentliga aktörer. Du bidrar också till enhetens lärande och utveckling av arbetssätt.
Arbetstiderna varierar och kan omfatta dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• En akademisk examen på minst 180 högskolepoäng inom samhällsvetenskap, hållbar stadsutveckling, miljövetenskap, statsvetenskap, folkhälsa, beteendevetenskap, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat utvecklingsarbete inom miljömässig, social och/eller ekonomiskt hållbar utveckling
• Flerårig erfarenhet av processledning, samordning, facilitering av grupper och främjande av dialog mellan olika aktörer
• Erfarenhet av att driva samverkansprojekt mellan olika aktörer, gärna på lokal nivå
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Som person har du lätt för att samarbeta, tar initiativ och strävar efter resultat. Du har erfarenhet av att samordna och driva planerings- och utvecklingsprocesser med delaktighet i fokus. Du är skicklig på att hantera komplexa frågor och kan bryta ner dem i hanterbara delar. Med ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt är du uthållig och ser till att arbetsuppgifter genomförs. Du har dessutom lätt för att kommunicera tydligt, så att ditt budskap når fram. Att vara utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang är något du behärskar väl och tycker är roligt. Du behöver ha förståelse för hur olika bakgrunder, kulturer och grupptillhörigheter kan påverka individer, och ta hänsyn till detta i ditt arbetssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Arbete med eller inom näringslivet, med frågor så som exempelvis corporate social responsibility, grön omställning eller sociala innovationer
• Arbete med eller inom idéburen sektor
• Fysisk planering och arbete inom tekniska förvaltningar
Det är även meriterande om du kan kommunicera på fler språk som speglar Malmös mångfald. Vi ser det också som en styrka om du har egen erfarenhet av att ha befunnit dig i en normbrytande position eller av att ha mött strukturella hinder, till exempel på grund av kön, etnicitet, funktionsvariation, religion, sexualitet eller socioekonomisk bakgrund. Dina perspektiv kan bidra till att utveckla vårt arbete för ökad jämlikhet och inkludering.
Om arbetsplatsen
Avdelningen för bad-, rekreation, fritidsgård och lokal utveckling
På avdelningen arbetar medarbetarna med publika verksamheter som riktar sig till Malmöborna. Fritidsgårdsenhetens huvuduppdrag är att erbjuda en meningsfull fritid för unga. Bad- och rekreationsenheten arbetar för att ge Malmös invånare möjligheter till attraktiva miljöer för rekreation och bad. Enheten för lokal utveckling har fått i uppdrag att stärka Malmö stads förmåga att på ett samordnat sätt identifiera och möta lokala behov för att förbättra malmöbornas närområden.
Tycker du att det är viktigt att alla Malmöbor har en meningsfull fritid? Vill du vara med och bidra till ett rikt föreningsliv och att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter? Då är du välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar allt från stadens idrotts- och fritidsanläggningar till fritidsgårdar, simskolor och samordning av stadens arbete i det lokala. Vi ger stöd och service till stadens föreningsliv och ser till att både stora och små evenemang bidrar till upplevelser och möten i Malmö.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att inom 24 timmar bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Avvikelser under helg kan förekomma. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar ca 15 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare SACO
Anna Asp anna.asp@malmo.se - Jobbnummer
