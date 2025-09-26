Utvecklingssekreterare med inriktning strategisk digitalisering
Malmö kommun / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-09-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252253
Välkommen till avdelningen för digital utveckling och lokaler inom Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med välfärdsutveckling som gör skillnad i människors liv varje dag. Vår avdelnings ambition är att vara en modig och ambitiös digitaliseringsorganisation med ett hållbart och inkluderande förhållningssätt:
• Vårt fokus på hållbarhet och inkludering visar sig genom att vi prioriterar och sätter värde på det verksamhetsnära förankringsarbetet.
• Vårt mod visar vi genom att vi vågar ifrågasätta våra egna sanningar och arbetssätt och inte räds att ta inspiration av andra organisationers vägval, förhållningssätt och arbetsmetoder.
• Ambitiösa är vi när vi prioriterar att vara aktiva i det kommungemensamma digitaliseringsarbetet och genom nätverk och samarbeten utanför staden.
Avdelning har 95 medarbetare fördelat på följande 3 ansvarsområden: Malmö stads larmcentral, förvaltningens lokaler, samt förvaltningsövergripande IT och digitalisering.
I uppdraget som har sin tonvikt på det förvaltningsövergripande digitaliseringsarbetet kommer du att ha ett stort kontaktnät både inom och utanför förvaltningen. Du att vara direkt underställd avdelningschef och ingå som en av 7 personer i avdelnings ledningsgrupp.
Genom din förmåga att konkretisera långsiktiga, komplexa och strategiska frågor till konkreta beslutsunderlag och tydliga vägval bidrar du till att förverkliga förvaltningens höga ambitionsnivå när det kommer till digital utveckling. Ditt uppdrag blir att paketera små som stora digitaliseringsuppdrag på ett tydligt sätt som möjliggör både ett resurseffektivt genomförande och en tydlig uppföljning och utvärdering. Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Arbeta fram beslutsunderlag som stöd för förvaltningens övergripande prioriteringar och vägval kopplat till digitalisering som möjliggörare för förvaltningens välfärdsutveckling.
• Bedriva en aktiv omvärldsbevakning kring andra kommuner och organisationers utvecklingsarbeten och vägval inom digital utveckling. Detta som en del av avdelningens och förvaltningens strävan efter att vara en lärande och nyfiken organisation som aktivt tar del av erfarenheter från vår omgivning.
• Arbeta med uppföljning och utvärdering inom vårt ansvarsområde
• Ansvara för enskilda delar inom avdelningens mer operativa digitaliseringsarbete
• Representera avdelningen i förvaltningens målarbete
• På uppdrag representera avdelningen i interna nätverk och förvaltningen i externa nätverk inom digitaliseringsområdet Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen (minst kandidatnivå, 180 hp) inom samhällsvetenskap eller datavetenskap eller annan akademisk examen i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av arbete med digitalisering eller annan verksamhetsutveckling på strategisk nivå inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av projektledning inom IT/digitalisering
• Erfarenhet av att producera beslutsunderlag, såsom rapporter, analyser, och uppföljningar
Meriterande är:
• Utbildning med inriktning mot hälsa och sjukvård (HSL)
• Erfarenhet av förändringsledningsarbete i en större organisation
• Erfarenhet av nyttokalkyler och nyttoanalyser inom IT/Digitaliseringsområdet
• Erfarenhet av arbete med AI-frågor på strategisk nivå
Som person är du trygg och stabil. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och har förmåga att skapa kontakter och underhålla de relationer som du behöver i ditt arbete. Din kommunikation är tydlig och anpassad efter såväl mottagare som situation.
I ditt arbete är du strukturerad och självgående och du tar eget ansvar för att planera och driva dina processer framåt.
Rollen kräver att du underhåller din specialistkunskap då du är en kunskapsresurs för andra.
Om arbetsplatsen
Vi arbetar med IT, digitalisering, välfärdsteknik och lokalfrågor inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är att stärka förvaltningen och kunna möta behoven kring framtidens arbetsplats och teknikanvändningen inom vården och omsorgen.
Välkommen till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen! Vi har det samlade ansvaret för Malmös Äldreomsorg. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Följ gärna oss på Instagram: https://www.instagram.com/jobba_i_vardomsorg
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1 januari eller enligt överenskommelseÖvrig information
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Malmö stad har varit finskt förvaltningsområde sedan 2015. Det betyder att kommunen har en speciell skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål och skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Digital urvalsprocess
För att göra vår urvalsprocess smidig och modern kommer vi att använda digitala urvalsmetoder. Vi i Malmö stad samlar inte längre in personligt brev, fokusera istället på att uppdatera ditt CV och förbered dig på eventuella digitala tester och intervjuer.
Vill du vara med och göra skillnad för våra Malmöbor? Sök nu! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Avdelningschef
Göran Ernström-Löving goran.ernstrom-loving@malmo.se 070-858 56 61 Jobbnummer
9527549