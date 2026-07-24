Utvecklingssamordnare med inriktning nationellt påverkansarbete
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2026-07-24
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Ref: 20261567
Välkommen till ett strategiskt och samhällsnära uppdrag där du som utvecklingssamordnare bidrar i arbetet med att stärka Malmö som tillväxtmotor i en av Europas mest spännande megaregioner.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av strategiskt påverkansarbete, bevakning av politiska processer och analys av samhällsutvecklingen. I din roll som utvecklingssamordnare kommer du att driva ett proaktivt och strategiskt påverkansarbete på nationell nivå. Du blir en del av ett team som arbetar med Malmös påverkansarbete. Ni arbetar tillsammans med strategiska frågor i komplexa miljöer, där samverkan, analys och långsiktigt relationsbyggande är avgörande. Genom omvärldsbevakning och analys planerar och genomför du aktiviteter för att åstadkomma de positionsförflyttningar som staden eftersträvar på regional och nationell beslutsnivå. Det handlar exempelvis om frågor som rör samhällsplanering, energi, infrastruktur och klimatanpassning. I rollen ingår att ta fram underbyggda och välformulerade analyser och beslutsunderlag för stadens politiska ledning. Du ingår i enheten för externa relationer och samordning på avdelningen omvärld och näringsliv och rapporterar till enhetschefen.
I tjänsten får du:
Bedriva ett proaktivt och strategiskt påverkansarbete på nationell nivå
Utforma artiklar, analyser, underlag och strategier relaterat till "Det här vill Malmö"
Genomföra utrednings- och analysarbete i prioriterade påverkansfrågor
Utföra kvalificerad handläggning av beslutsunderlag
Initiera och driva strategiska aktiviteter
Bygga och utveckla relationer och nätverk
I rollen förväntas du agera och driva utveckling mot definierade mål. Du får en viktig roll i en komplex miljö som kräver förståelse för det breda kommunala uppdraget. Utöver att du är tjänsteperson i kommunal verksamhet och kunnig inom ditt område förväntas du bidra till stadskontorets och avdelningens gemensamma arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom statsvetenskap, kommunikation, marknadsföring eller annan för tjänsten relevant inriktning
Flerårig erfarenhet av att driva public affairs eller strategiskt påverkansarbete
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av relationsskapande roller
Flerårig erfarenhet av utrednings- och analysarbete inklusive muntlig och skriftlig rapportering
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av nationellt påverkansarbete.
Vi söker dig som är strukturerad och arbetar målinriktat med en egen initiativförmåga. Du har lätt för att skapa och underhålla professionella relationer, både inom och utanför organisationen. Du förstår vikten av såväl intern som extern samverkan för att nå goda resultat i ditt arbete. Din kommunikativa och analytiska förmåga är mycket god – du tar till dig komplex information och formulerar tydliga och väl underbyggda underlag. Du är trygg, stabil och har god självinsikt, och du agerar professionellt i olika situationer. Du har också förmåga att se helheter och väger in övergripande perspektiv när du fattar beslut eller prioriterar i uppdraget. Vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån Malmö stads värdegrund.
Om arbetsplatsen
Stadskontoret arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning och har i uppdrag att rikta, utmana och förstärka utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Här samlas bred kompetens inom strategiska och utvecklingsorienterade frågor, och du får möjlighet att bidra till Malmös långsiktiga samhällsutveckling.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Adam H". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se +4640304830 Jobbnummer
10010519