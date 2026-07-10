Utvecklingssamordnare Med Fokus På Brottsförebyggande Arbete Och Andts
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2026-07-10
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Ref: 20261603
Vill du vara med och rikta, utmana och förstärka utvecklingskraften i Malmö för ökad trygghet och hållbarhet? Vi söker en utvecklingssamordnare som vill bidra till att samordna och stärka stadens brottsförebyggande arbete, med särskilt fokus på ANDTS.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst arbetar du med dina kollegor för den övergripande samordningen och vidareutvecklingen av stadens arbete inom brottsförebyggande frågor och ANDTS. Du bidrar till att skapa ett långsiktigt, systematiskt och sammanhållet arbete inom området i nära samverkan med stadens verksamheter och externa aktörer.
I rollen arbetar du med att utveckla strukturer, arbetssätt och strategier där främjande och förebyggande perspektiv integreras i verksamheternas vardag. Du tar fram analyser, planerings- och uppföljningsunderlag samt bidrar till styrning och utveckling av stadens arbete utifrån ett helhetsperspektiv.
Du följer utvecklingen inom området och omsätter kunskap till välgrundade underlag för beslut som för arbetet framåt. Det innebär att du bereder remisser, motioner och andra ärenden åt kommunstyrelsen.
Samverkan är en del av rollen och du initierar och leder nätverk, driver utbildnings- och informationsinsatser och arbetar i nära dialog med aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Som representant för Malmö stad företräder du organisationen i olika sammanhang där du presenterar och för dialoger i frågor kopplade till stadens arbete inom området, på både svenska och engelska.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett helhetsperspektiv och en god analytisk och problemlösande förmåga för att navigera i komplexa frågor och omsätta dessa i praktiken. Vidare är du strukturerad, självgående och driver ditt arbete framåt med fokus på mål och resultat, samtidigt som du hanterar och driver flera processer parallellt.
Du är relationsskapande och trivs i en roll med många kontaktytor. Du ser vikten av nätverk och är mån om att bibehålla relationer. Du kommunicerar tydligt, anpassar ditt budskap efter mottagare och känner dig bekväm med att representera Malmö stad i både mindre och större sammanhang.
Vi söker dig som har:
en akademisk examen inom områden som beteendevetenskap, folkhälsovetenskap, statsvetenskap, kriminologi, juridik eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Alternativt en validerad utländsk motsvarighet till något av ovanstående.
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet i offentlig verksamhet inom liknande arbetsområde så som beskrivs i annonsen.
erfarenhet av att självständigt driva och samordna uppdrag i större organisationer med många intressenter.
erfarenhet av analys, planerings- och uppföljningsarbete på verksamhetsövergripande nivå.
dokumenterad erfarenhet av att skriva rapporter, sammanställa och förmedla information.
god kunskap om relevant lagstiftning inom området.
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
goda kunskaper i Microsoft Office, främst Word, Powerpoint eller likvärdigt.
Det är meriterande om du har:
kunskap i andra språk som talas i Malmö.
Om arbetsplatsen
Hållbarhetsavdelningen på stadskontoret leder, samordnar och har uppsikt över stadens arbete inom bland annat hållbarhet, rättighetsfrågor, lokal utveckling, säkerhet, beredskap och trygghet. Inom avdelningen ansvarar enheten säkerhet och beredskap för att utveckla och följa upp stadens arbete inom områdena säkerhet, beredskap och brottsförebyggande på övergripande nivå. Enheten ansvarar bland annat för övergripande arbete med säkerhet och verksamhetsskydd, att leda stadens hantering av oönskade händelser, evenemangssäkerhet, funktionen tjänsteperson i beredskap, intern kontroll och stadens försäkringsskydd.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta rekryterande chef för alternativ sökväg.
Under ansökningsperioden kan det ta längre tid än vanligt innan du får svar på eventuella frågor om tjänsten på grund av semester. Frågor om tjänsten besvaras av Ulf Nilsson, rekryterande chef, från och med 2026-08-03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261603". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt SACO/Akavia
Åsa Lindstedt Jarlstam asa.jarlstam@malmo.se +4640345116 Jobbnummer
9998858