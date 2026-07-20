Utvecklingssamordnare inom hållbarhet till Fastighets- och gatukontoret
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2026-07-20
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Ref: 20261700
Vill du bidra till en mer hållbar och jämlik stad? Som utvecklingssamordnare inom hållbarhetsområdet varvar du arbete i utvecklingsprojekt med operativt stöd till hela förvaltningen – allt från exploaterings- och investeringsprojekt till besöksmål och evenemangsverksamhet. Du samarbetar med kollegor inom stora delar av förvaltningen och andra delar av staden, samt externa aktörer som fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingssamordnare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda, samordna och delta i projekt och processer med fokus på utveckling av förvaltningens hållbarhetsarbete. Detta innebär bland annat arbete inom trygga och inkluderande offentliga miljöer och hållbarhetskrav i markanvisningar. Du är även delaktig i att ta fram beslutsunderlag och remissvar inom hållbarhetsområdet till olika delar av förvaltningen och tekniska nämnden.
I rollen ingår att bidra till att förvaltningens investeringsprojekt och övriga verksamhet stödjer Malmös mål för miljö, jämlikhet och trygghet. Du förväntas utveckla arbetssätt för att integrera hållbarhet i investeringsprocesser och drift. Vidare ansvarar du för att följa upp hållbarhetsarbetet, sammanställa erfarenheter från genomförda projekt och säkerställa att lärdomarna används för att utveckla och förbättra förvaltningens arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidatexamen om minst 180hp inom statsvetenskap, samhällsplanering, hållbarhet, miljövetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Du har minst fyra års erfarenhet av arbete med hållbar stadsutveckling inom offentlig verksamhet, fastighetsbolag eller annan aktör som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare har du praktisk erfarenhet av projekt- och processledning med fokus på hållbarhetsfrågor i komplexa miljöer, gärna inom kommunal/teknisk verksamhet, bygg/fastighet eller infrastruktur. I realtion till detta har du arbetat med uppföljning, utvärdering, analys och förbättring. Du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete med barnrättsfrågor, tillgänglighetsfrågor eller äldres behov i stadsmiljöer
upphandlingar inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU)
arbete med certifieringssystem inom hållbar statsutveckling (till exempel Citylab och CEEQUAL)
preventivt trygghetsarbete i offentliga miljöer
förändringsledning
Vi söker dig som är initiativtagande, självgående och har god förmåga att planera, prioritera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt som leder till resultat. Då tjänsten innebär olika typer av samarbeten ser vi att du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och trivs i samverkan med andra. Vidare är du lösningsorienterad och bemöter utmaningar med ett kreativt förhållningssätt. Du har även en god förmåga att omsätta policy och mål till konkreta åtgärder, tidsplaner och mätbara resultat.
Om arbetsplatsen
På miljö- och hållbarhetsenheten jobbar du i ett team med specialister inom varierande hållbarhetsområden. Fokus är att stötta kollegorna i förvaltningen i syfte att nå stadens mål inom hållbarhetsområdet. Här erbjuds du en spännande och meningsfull tjänst där du får möjlighet att utvecklas genom att delta i många olika typer av projekt och processer, samt genom kompetensutveckling och fortbildning.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
HR-konsult
Tina Saric Tina.saric@malmo.se +46728884029 Jobbnummer
10006745