Utvecklingsorienterad utredare för arbete med EU-frågor
2025-11-17
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som medarbetare hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vi är 250 medarbetare och vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg.
Avdelningen Utveckling utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.
Enheten EU-koordinering ansvarar för att hantera frågor kopplade till utveckling och implementering av EU:s lagstiftning och policy inom ramen för EU-samarbetet. Huvudsakliga ansvarsområden är att planera, samordna och bereda underlag inför EU-möten samt att utveckla och driva prioriterade sakfrågor inom olika regelområden.
Arbetsuppgifter
Arbetet på enheten innebär att du tillsammans med kollegor på Kemikalieinspektionen, andra myndigheter i Sverige och i andra EU-länder utvecklar och genomför Sveriges politik inom kemikalieområdet samt EU:s kemikalielagstiftningar. Det är ett spännande och tidvis intensivt arbete som pågår på flera olika plan, i allt från detaljfrågor, metodutveckling och analys till underlag för politiska ställningstaganden.
I arbetet ingår att ta fram underlag till och bereda frågor inför arbets-, expert- och kommittémöten inom EU- och OECD-samarbetet. Att samla in, analysera och samordna information för att ta fram underlag till instruktioner och ståndpunkter ingår, liksom att ge expertstöd till Regeringskansliet och andra myndigheter.
Arbetet omfattar kontakter och möten med EU:s institutioner och andra medlemsländer, vilket innebär resor inom Europa. Att kommunicera med svenska intressenter som andra myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer ingår också i dina uppgifter.
Du kommer arbeta både självständigt och i arbetsgrupper där personer med flera olika kompetenser ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen på minst magister- eller masternivå inom toxikologi, ekotoxikologi eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig.
Du har relevant arbetslivserfarenhet, gärna från myndighet. Erfarenhet av arbete på EU eller internationell nivå, till exempel med förhandlingar och regelutveckling är meriterande. Forskarutbildning är också meriterande.
Som person är du pragmatisk, har en hög samarbetsförmåga, är van att argumentera i sakfrågor och skapa konsensus. Du är strukturerad, har kapacitet att systematiskt sålla och prioritera bland stora mängder information, du kan både arbeta självständigt och i grupp och har god kommunikationsförmåga. Arbetsuppgifterna förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska och svenska.
Du har med fördel ett intresse för miljö- och i synnerhet kemikaliefrågor och det är meriterande med erfarenhet från eller kännedom om kemikalielagstiftning och de svenska miljömålen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.
Utifrån verksamhetens behov finns möjlighet, efter överenskommelse med chef, att arbeta upp till hälften av arbetstiden på distans.
Urval kommer ske löpande och sökande kan därför bli kallade till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
