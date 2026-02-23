Utvecklingsorienterad ekonomicontroller till Socialförvaltning Nordost
2026-02-23
Om jobbet
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst i Göteborg? Nu söker vi en utvecklingsorienterad ekonomicontroller till Socialförvaltningen Nordost.
Som ekonomicontroller hos oss är du delaktig i att utveckla Socialförvaltningen Nordost. Vi är en förvaltning med stora utmaningar vilket ger dig stora möjligheter att vara med och påverka och göra nytta för de vi är till för. Du kommer att vara en del av ekonomienheten med fem kollegor där vi tillsammans arbetar för att ge verksamheten det bästa ekonomistödet. Tillsammans med våra tre administrativa chefer och våra avdelningskollegor utgör vi ekonomiavdelningen i Nordost.
Du kommer självständigt ansvara för ekonomiarbetet gentemot en eller flera verksamhetsavdelningar. Du ingår i din avdelnings ledningsgrupp och förväntas bidra både i strategiska och operativa frågor. I uppdraget ingår även att bidra i ekonomienhetens interna utvecklingsarbete med vissa övergripande förvaltningsuppdrag. På ekonomiavdelningen har vi ett väl fungerande samarbete och ett prestigelöst förhållningssätt till varandra.
Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete i en kreativ och trevlig miljö i våra aktivitetsbaserade lokaler på Kortedala Torg.

Kvalifikationer
För den här tjänsten är det ett krav att du har en kandidatexamen inom ekonomiområdet på högskolenivå (180hp) alternativt en kandidatexamen inom offentlig förvaltning, gärna med inriktning mot ekonomi (180hp). Du har erfarenhet av planering och uppföljning eller annan kvalificerad ekonomisk erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av att stötta chefer med ekonomisk planering.
Det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande system, Visma Proceedo, Unit4 Agresso eller Hypergene. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete gentemot eller i en socialtjänstförvaltning.
I arbetet som ekonomicontroller krävs det att du är skicklig på att samarbeta tillsammans med andra människor och att du förstår verksamhetens grunduppdrag, prioriterar utifrån det och bidrar till helheten. Du har förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt samt kan anpassa kommunikation efter mottagare och situation.
Du kan utifrån ekonomiska underlag och övrig verksamhetsinformation se samband och dra slutsatser. Vidare ger du förslag på konstruktiva åtgärder för att på så sätt bidra till en god ekonomisk hushållning och kostnadseffektiv verksamhet inom förvaltningen.
Du tar eget ansvar för din avdelning och känner dig trygg med att självständigt utföra dina arbetsuppgifter samt driva våra gemensamma processer framåt. Arbetet kräver att du under vissa perioder då vi har en högre arbetsbelastning kan hantera den stress som det kan innebära.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Ersättning
