Utvecklingsledare Uppsökande och civilsamhälle
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare till vår enhet Uppsökande och civilsamhälle.
Vi arbetar med att stödja civilsamhället inom stadsområde centrum, och med att utveckla samverkan mellan civilsamhället och vår förvaltning.
Enheten ingår i avdelningen Stadsområde, välfärd och fritid som arbetar med bland annat förebyggande och främjande arbete kring t ex folkhälsoarbete, samhällsplanering och lokalt trygghetsarbete samt arbete för att möjliggöra en meningsfull fritid för barn och unga i Centrum.
Enheten består i dag av medarbetare som på olika sätt jobbar i samverkan med civilsamhället. Du kommer att ingå i en liten arbetsgrupp där vi stöttar varandra med våra olika kompetenser och erfarenheter, samt i större arbetsgrupper för att säkerställa att vi ger ett likvärdigt stöd till civilsamhället och för att främja ett gemensamt lärande.
I arbetet med att öka göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande är stadens föreningsliv och övriga civilsamhälle en stor tillgång. Föreningar kan ofta nå ut och organisera invånare som annars inte deltar i Göteborgs stad aktiviteter.
Som Utvecklingsledare kommer du att arbeta med att handlägga bidrag till civilsamhällets organisationer, vilket bland annat innebär att utreda, följa upp och bedöma ansökningar och redovisningar, skriva underlag till beslutsfattare och arbeta med utlysningar av medel. Arbetet kan innefatta att hantera stora mängder information och data om utförd verksamhet och att tolka och analysera ekonomisk redovisning, samt att kontrollera gentemot dessa verksamheter mot uppsatta kriterier och villkor.
Arbetet ställer också höga krav på dokumentation. Arbetet inbegriper också kontinuerligt förbättringsarbete med förvaltningens föreningsbidragsprocess och att utveckla nya finansierings- och samverkansformer, men även att skapa forum för dialog och gemensamt lärande. Arbetet kan komma att innebära samordning och framtagandet av IOP:n (idéburet offentligt partnerskap).
En stor del av arbetet innebär även att vara ute på plats hos de olika föreningar och organisationer som verkar inom området för att bygga relationer och skapa fina samarbeten. Vi i Socialförvaltningen arbetar efter målet "Möt människan mer" vilket innebär att vi som förvaltning gemensamt satsar på att till ännu större grad möta de vi är till för i vårt arbete, vilket på ett naturligt sätt även präglar denna roll.
Du kommer att arbeta i en politiskt styrd organisation med en lång tradition av att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till civilsamhället. I arbetet ingår att sätta sig in i stadens förutsättningar att samverka med civilsamhället, frågor som rör civilsamhället och samverkan, och att kunna omsätta dem till praktiskt arbete i en lokal kontext.
Vi arbetar i nya fräscha lokaler på Familj- och Resurshuset på Storgatan, mitt i centrala Göteborg. Kvalifikationer
Du som söker har en högskoleexamen som bedöms som relevant av rekryterande chef. Vi ser det som ett krav att du har god kunskap och erfarenhet inom civilsamhällets organisationer, och att du har arbetslivserfarenhet av föreningsfrågor inom det sociala området. Det kan till exempel handla om föreningar inom idrott, fritid eller kultur. Du förväntas kunna arbeta både utredande och konsultativt.
Vidare ser vi det även som ett krav att du har du god kunskap kopplat till ekonomisk redovisning för ideella föreningar. I och med enhetens uppdrag att följa upp och kontrollera utbetalda bidrag ser vi det som meriterande om du tidigare har arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du redan tidigare arbetat med samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhällets organisationer och har erfarenhet av sociala frågor eller socialt arbete på samhällsnivå. Det ses även som meriterande om du har erfarenhet av att leda processer där olika aktörer med olika förutsättningar ingår.
För att på bästa sätt stödja civilsamhället och staden i att samverka behöver du vara pedagogisk och ha god kommunikativ förmåga där du har en förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.
Du har god förmåga till helhetssyn och kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Du är strukturerad. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.Övrig information
I denna rekrytering behöver du inte bifoga personligt brev. Vi vill istället att du svarar på våra urvalsfrågor där du får möjlighet att beskriva din erfarenhet och kompetens inom området.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Centrum Kontakt
Jenny Åkesson jenny.akesson@socialcentrum.goteborg.se 031-3655154 Jobbnummer
9648163