Utvecklingsledare trygghets och brottsförebyggande arbete
2025-11-05
Dina arbetsuppgifter
Vill du bidra till att utveckla det kunskapsbaserade trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet? Vi söker nu en utvecklingsledare med fokus på kunskapsbaserat trygghets- och brottsförebyggande arbete samt lägesbildsanalys till enheten för samhällsutveckling.
Vi söker en utvecklingsledare som vill arbeta med analys, underlag och kunskapsbaserat lägesbildsarbete på samhällsnivå. Du kommer ingå i ett team som arbetar med frågor som folkhälsa, våld i nära, stadsutveckling och internationella frågor samt EU-frågor.
Du har en central roll i att stärka stadens förmåga att arbeta kunskapsbaserat, systematiskt och långsiktigt. Du ansvarar för att utveckla och tillämpa metoder för kunskapsbaserat lägesbildsarbete och analys, som ger beslutsfattare och verksamheter en gemensam och aktuell förståelse av trygghets- och brottsläget i stadsområdet Centrum.
Ditt uppdrag handlar om att skapa underlag som bygger på fakta, forskning och beprövad erfarenhet, och att omsätta kunskap till strategiska och praktiska åtgärder. Rollen har ett tydligt fokus på analys och utredning, och arbetet sker i nära samarbete med kollegor, andra förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad samt externa aktörer.
I arbetsuppgifterna ingår att:
- Utveckla och leda arbetet med kunskapsbaserade lägesbilder som grund för trygghets- och brottsförebyggande insatser.
- Samla in, analysera och bearbeta kvantitativ och kvalitativ information - från statistik, forskning, utvärderingar och dialoger med invånare.
- Ta fram lägesbilder på kort och lång sikt.
- Använda och vidareutveckla analysmetoder och verktyg för att identifiera mönster, trender och orsaker till otrygghet och brottslighet.
- Ta fram kunskapsunderlag, rapporter, utvecklingsplaner och strategiska analyser som stärker beslutsfattande och prioritering på både lokal och samhällelig nivå.
- Skriva tjänsteutlåtanden, remissvar och rapporter till politiska nämnder och ledningsgrupper.
- Konkretisera lagstiftning, nationella strategier och lokala mål till praktiskt genomförbara arbetssätt.
- Omvärldsbevaka trygghets- och brottsförebyggande området samt följa forskning och metodutveckling för att bidra till att Göteborgs Stad ligger i framkant.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen i kriminologi som gett kunskaper i kunskapsbaserade arbetssätt inom trygghets- och brottsförebyggande arbete. I och med lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete är vi inne i ett utvecklingsarbete med förvaltningens kunskapsbaserade lägesbildsarbete och söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetet med och utveckla processer och årshjul för kunskapsbaserat lägesbildsarbete.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med trygghets- och brottsförebyggande frågor på en strategisk nivå.
Du har minst ett års erfarenhet som utvecklingsledare med fokus på kunskapsbaserat lägesbildsarbete - från att ta fram lägesbilder till orsaksanalyser, handlingsplaner och uppföljning. Du har god förståelse för evidensbaserade och forskningsförankrade metoder inom trygghet och brottsförebyggande arbete, och erfarenhet av att arbeta med IT-verktyg för insamling och analys, till exempel Embrace.
Du har minst ett års erfarenheten av att genomföra analyser, kartläggningar och skriva remisser, beslutsunderlag, rapporter och handlingsplaner inom trygghets- och brottsförebyggande frågor. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift, och har en stark förmåga att kommunicera analys och slutsatser på ett tydligt, strukturerat och pedagogiskt sätt. Du har också erfarenhet av att leda uppdrag och projekt samt av att samverka med andra i trygghets- och brottsförebyggande frågor.
Det är meriterande om du har arbetat i en politisk styrd organisation, med tvärsektoriella frågor samt om du har erfarenhet av utvärderings- och uppföljningsarbete på organisations- och samhällsnivå.
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du trivs med att arbeta i gränslandet mellan forskning, analys och praktik och har förmåga att se både detaljer och helhet. Du drivs av att skapa nytta för samhället genom kunskap och långsiktig utveckling.
Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Du är snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Övrig information
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
