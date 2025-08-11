Utvecklingsledare till Regionalt Cancercentrum Väst
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) är en utvecklingsenhet gemensam för Västra Götalandsregionen och Region Halland.
RCC Väst har i uppdrag att stödja utveckling av cancersjukvården i Västra sjukvårdsregionen med utgångspunkt i de uppdrag som ges från Socialdepartementet. Samverkan med övriga Regionala cancercentrum i Sverige är omfattande och skapar stora möjligheter för en jämlik cancervård i hela landet.
Arbetet inom RCC Väst bedrivs tillsammans med olika grupper och nätverk för patienter, närstående och medarbetare i vården. Ett av våra huvuduppdrag är att stödja implementeringen av nationella kunskapsstöd som vårdprogram och Min vårdplan inom cancervården.
Enhet Vårdutveckling inom RCC Väst ligger organisatoriskt placerad inom område 5, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Vad erbjuder vi?
Som utvecklingsledare får du möjlighet att vara med och utveckla och skapa goda förutsättningar för framtidens cancervård tillsammans med patienter, närstående och medarbetare i vården. Du får arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor och det finns goda möjligheter till egen utveckling.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
I rollen som utvecklingsledare leder och samordnar du arbetet för utveckling av cancervårdens processer utifrån ett patientperspektiv. Du arbetar med nationella, sjukvårdsregionala och regionala uppdrag i din roll och kan fungera som handläggare, facilitator, verksamhetsutvecklare, utbildare, koordinator eller projektledare. Våra uppdrag förändras kontinuerligt utifrån nationella, sjukvårdsregionala och regionala beslut och direktiv. Arbetet sker ofta tillsammans med övriga regionala cancercentrum genom nationella arbetsgrupper. Arbetsbelastningen kan variera över tid.
Tillsammans med verksamhetsföreträdare, beslutsfattare, patienter och närstående och övriga stödfunktioner inom RCC bidrar du till kunskapsutveckling och implementering av nya metoder och arbetssätt i cancervården.
Om dig
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning inom vårdvetenskap, hälso- och sjukvårdsadministration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildning och/eller erfarenhet av projektledning/förändringsledning samt erfarenhet av att arbeta inom cancervården är starkt meriterade.
Som person är du positiv, självständig, pedagogisk och strukturerad. Du har intresse för administrativt arbete kombinerat med att vara drivande i flera parallella processer eller projekt samtidigt. Du är kommunikativ och har god förmåga att knyta kontakter och samarbeta med nära kollegor och externa parter. Du har stor digital kompetens och är väl förtrogen med Officepaketet.
Du har kännedom om och förståelse för vårdprocesser och den kliniska verkligheten, alternativt förmåga att snabbt sätta dig in i dessa. Du har också kännedom om och förstår grunderna i kunskapsstyrning. Du har ett intresse för att driva och underlätta implementering av kunskapsstöd i vårdverksamhet och är mån om god leverans i tid.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper då vi värnar om ett arbetsklimat som bygger på engagemang och ett positivt förhållningssätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
