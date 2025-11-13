Utvecklingsledare till medicin/rehab/strokeavdelningen, Kiruna Sjukhus
2025-11-13
Vill du bidra till utvecklingen av framtidens vård i Kiruna och samtidigt arbeta nära patienten? Nu söker vi på medicin/rehabkliniken en utvecklingsledare till medicin/rehab/strokeavdelningen. Som utvecklingsledare kombinerar du kliniskt arbete med utvecklingsuppdrag och får en nyckelroll i att driva förbättringar och utveckla omvårdnadsarbetet på avdelningen.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska som har erfarenhet av och intresse för utvecklings- och förbättringsarbete samt erfarenhet av arbete på vårdavdelning. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Kunskaper i journalsystemen Cosmic och Lifecare är meriterande.
Du är initiativtagande, strukturerad och har lätt för att samarbeta. Du ser möjligheter i förändring, har förmåga att omsätta idéer i praktiken och inspirerar andra genom ditt engagemang. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Det här får du arbeta med
Uppdraget omfattar cirka 50 % utvecklingsarbete och 50 % kliniskt arbete (under sommaren 100 % kliniskt). Du arbetar nära enhetschef och kollegor för att driva, följa upp och utveckla rutiner, processer och arbetssätt inom omvårdnad. Du leder och deltar i förbättrings- och patientsäkerhetsmöten, bidrar till internutbildning och fungerar som mentor för nyanställda kollegor. Rollen passar dig som trivs med att kombinera kliniskt arbete med att påverka och förbättra verksamheten i det dagliga arbetet.
Avdelningen har 24 vårdplatser. Här arbetar sjuksköterskor och undersköterskor i vårdlag nära patienten och tillsammans med läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister. Vi är ett samarbetsinriktat team med bred kompetens inom internmedicin, rehabilitering och palliativ vård, som stöttar varandra och arbetar med stort engagemang och arbetsglädje.
Hos oss vårdas patienter med en bredd av akutmedicinska diagnoser, stroke, palliativa tillstånd och rehabiliteringsbehov. Arbetet är varierat och lärorikt, och du får möjlighet att växa i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till att utveckla avdelningen framåt.
Det här erbjuder vi dig
• Lönetillägg för utvecklingsledaruppdrag
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning i din grundbefattning på heltid. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll, helgtjänstgöring ingår. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
