Utvecklingsledare till kommunledningskontoret i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Administratörsjobb / Upplands Väsby Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby
2025-11-06
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker en driven utvecklingsledare som brinner för verksamhetsutveckling och arbetsmiljö! Upplands Väsby kommun planerar för ett nytt kommunhus som ska invigas under hösten 2026.
Kom och bli en del av vårt team i detta spännande fastighets- och utvecklingsprojekt. Läs mer om vad vi kan erbjuda dig och om tjänsten nedan.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett utmanande och omväxlande arbete med en stor bredd och variation av arbetsuppgifter. Du blir en del av ett team som jobbar nära varandra och nära samtliga kontor i kommunen för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna både för Väsbybor och medarbetare i det nya kommunhuset. Du sitter organisatoriskt direkt under kontorschefen för kommunledningskontoret med närhet till till många centrala processer i kommunen.Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
Upplands Väsby kommun är inne i ett spännande utvecklingsskede där vi planerar att samordna vår service till Väsbyborna i ett nytt kommunhus. I lättillgängliga och nyrenoverade lokaler är målsättningen att förbättra arbetsmiljö och samverkan internt. Det nya kommunhuset ska också förenkla för Väsbybor som kan få service på ett och samma ställe oavsett ärende.
Vi söker dig som vill vara med och stötta oss i projektet med att förbereda och planera inför samlokalisering till ett gemensamt kommunhus. I projektet arbetar projektledare, delprojektledare- och projektkoordinator, arkitekt och arbetsplatsstrateg. Som medarbetare blir du en del av kommunledningskontorets kontorschefs stab. Om tjänsten
Du är direkt underställd kommunledningskontorets kontorschef, men jobbar på uppdrag av projektledare och som en viktig del i teamet för nytt kommunhus.
I rollen ingår att strategiskt planera för att förbereda organisationen i övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, utveckla digitalisering och nya arbetssätt. Du kommer att utföra utredningar, ta fram beslutsunderlag och ha vissa administrativa uppgifter. Du kommer även att arbeta operativt i förberedelsen inför flytten av kommunens kontorsverksamheter.
Teamet som jobbar med nytt kommunhus är flexibla och har ett nära samarbete för att omhänderta en stor spännvidd av arbetsuppgifter av olika karaktär.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig
- Tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, förändringsledning och är van att ta fram processer inom offentlig sektor.
Som person är du strukturerad och van att jobba i processer som kräver en hög grad av samordning och noggrannhet. Vidare är du sammarbetsorienterad och lösningsorienterad, vilket för oss innebär att du tar delaktighet på stort allvar och säkerställer en nära dialog med verksamheterna som projektet innefattar. Vi tror dessutom på att du behöver vara kreativ för att passa i rollen, det genom att du hittar vägar framåt även i komplexa frågor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/294". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningskontoret i Upplands Väsby kommun Kontakt
Maria Röstberg 0859097156 Jobbnummer
9592495