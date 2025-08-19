Utvecklingsledare till Individ- och familjeomsorgen i Täby kommun
2025-08-19
Vill du göra skillnad? Nu söker vi på avdelning individ- och familjeomsorg en utvecklingsledare som brinner för utvecklingsfrågor och kvalitetsfrågor och vill vara stöd i utvecklingen av våra verksamheter inom Individ-och familjeomsorgen. Socialtjänsten står inför nya utmaningar med fokus på nya arbetssätt utifrån den nya socialtjänstlagen.
Om jobbet
Som utvecklingsledare ansvarar du tillsammans med övriga kollegor i gruppen för kvalitets- och utvecklingsarbetet på avdelningen. Du håller dig à jour med vad som är på gång inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden och hjälper avdelningen och respektive enhet i arbetet. Vid vissa implementeringar förväntas du agera projektledare. En del av arbetsuppgifterna är mer av en controllerfunktion där du har fokus på uppföljning och jämförelser med andra för att bidra till avdelningens utveckling. Det är ett updprag som varierar och allt arbete är i nära samarbete med de olika enheterna. Då socialtjänsten fått en ny förändrad lagstiftning blir de närmaste åren fokus på att hjälpa verksamheten att ställa om för att möta behoven såväl som att vidareutveckla det arbete som finns och ska fortsätta. Som utvecklingsledare är du direkt underställd individ- och familjeomsorgs avdelningschef.
Avdelning individ-och familjeomsorg, som är en del av verksamhetsområdet Social omsorg, består av fyra enheter; familjeenheten, beroendeenheten, ekonomi-och mottagningsenheten och familjestödsenheten. Till detta finns knutet en administrativ grupp om fyra medarbetare som servar enheterna på olika sätt samt fyra utvecklingsledare . Avdelningen sitter i nya moderna aktivitetsbaserade lokaler vid Täby centrum. Sammanlagt är vi ca 140 medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Lång erfarenhet av individ- och familjeenhetens verksamheter och lagstiftning främst myndighetsutövning
• Erfarenhet av utredningsarbete
• Kunskap om Socialtjänstlagen, Förvaltningsrätt och övriga lagstiftningar som härrör socialtjänstens område
• Erfarenhet av arbete med kvalitetsfrågor
• Erfarenhet av arbete med verksamhetsuppföljning
• God förmåga att ta till sig och arbeta i digitala verktyg och god administrativ förmåga
• Arbetat med tjänstedesign- meriterande
• Erfarenhet av projektledning - meriterande
Som person visar du stort engagemang och intresse för utveckling och har ett strukturerat och självständigt arbetssätt. Du är ansvarsfull, analytisk och flexibel och har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är pedagogisk och van vid att tala inför stora grupper. Självklart har du ett professionellt bemötande och god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda samt service och bemötande i fokus.
Våra medarbetares hälsa är viktig för oss och vi arbetar aktivt med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats där man kan växa i en bra balans mellan arbete och fritid. Vi satsar på kompetensutveckling och månar om att våra medarbetare är rätt rustade för sitt arbete. På vår hemsida kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.
Låter det intressant? Registrera din ansökan genom knappen "Ansök". Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
• Tillsättning sker efter överenskommelse.
• Sista ansökningsdag är 31 augusti 2025.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se).
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se).
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Ersättning
Månadslön
https://www.taby.se/
Facklig ombud Vision
Charlotte Berken charlotte.berken@taby.se 08-55 55 94 31 Jobbnummer
