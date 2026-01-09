Utvecklingsledare till Individ- och Familjeomsorgen
Jönköpings kommun / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2026-01-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Är du en trygg person som brinner för att göra skillnad på systemnivå? Vill du vara motorn i vår resa mot en mer digitaliserad och rättssäker socialtjänst? Då kan du vara vår nästa utvecklingsledare med fokus på ekonomiskt bistånd, uppföljning och digitalt verksamhetsstöd!
Vill du arbeta strategiskt nära ledningen och bidra till att forma hur ekonomiskt bistånd styrs, följs upp och utvecklas i en tid av stora förändringar?
Individ- och familjeomsorgen står inför en omfattande utveckling med bland annat förändrade aktivitetskrav, ny lagstiftning och ökade krav på rättssäkerhet, likvärdighet och uppföljning.
För att möta detta söker vi nu en utvecklingsledare som vill ta ett samlat ansvar för struktur, analys och långsiktig utveckling inom området.
Ditt nya jobb
Som utvecklingsledare har du en strategiskt viktig roll med ansvar för att stärka verksamhetens förmåga att styra, följa upp och utveckla ekonomiskt bistånd på ett rättssäkert och hållbart sätt. Du är placerad direkt under områdeschef och arbetar i nära samverkan med enhetschefer, förste socialsekreterare och verksamhetens arbetsgrupper.
Rollen är sammanhållande och stödjande snarare än operativ. Det praktiska utvecklingsarbetet sker till stor del i befintliga strukturer såsom arbetsgrupper och genom förste socialsekreterare, medan du ansvarar för riktning, helhet och uppföljning. Du fungerar som en länk mellan ledningens mål, verksamhetens behov och de digitala system som används i handläggningen.
Uppdraget är uppdelat i ett grunduppdrag och ett utvecklingsuppdrag som prioriteras/formas över tid i dialog med områdeschef:
I grunduppdraget ansvarar du för att säkerställa struktur, kvalitet och rättssäkerhet i verksamheten inom ekonomiskt bistånd. Du arbetar med verksamhetsstyrning, uppföljning och analys samt fungerar som ett strategiskt stöd till områdeschef i frågor som rör styrande dokument, beslutsunderlag och långsiktig inriktning.
Utvecklingsuppdraget innebär att du, i dialog med områdeschef, initierar och samordnar utvecklingsinsatser med särskilt fokus på uppföljning, analys och verksamhetsnära digitalt stöd. Ett viktigt område är att stödja verksamheten i anpassningen till förändrade aktivitetskrav och andra lagändringar som påverkar arbetssätt, uppföljning och samverkan.
Du bidrar till utveckling av nyckeltal, analys och visualisering av verksamhetsdata samt medverkar i införande och vidareutveckling av verksamhetssystem, e-tjänster och digitala stöd i nära samverkan med ansvariga stödfunktioner. Rollen innebär inte ett operativt systemansvar, utan ett verksamhetsnära perspektiv på hur digitala lösningar bäst stödjer handläggning och beslutsfattande.
Din kompetens
Du har en godkänd och avslutad socionomutbildning om 210 hp, alternativt annan godkänd och avslutad högskole- eller universitetsutbildning om lägst 180 hp som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd. Det är meriterande om du tidigare arbetat i en ledande/samordnande roll. Självklart har du god förståelse för rättstillämpning, verksamhetsprocesser och uppföljningar inom socialtjänsten, samt vana av att arbeta med analys, uppföljning och verksamhetsstyrning. Du har god systemförståelse och erfarenhet av arbete i verksamhetssystem, gärna Pulsen Combine, och ett genuint intresse för hur teknik kan förbättra välfärden.
Det är meriterande med erfarenhet av utvecklings-, samordnings- eller förändringsarbete, erfarenhet av arbete med lag- eller regelverksförändringar som påverkar verksamhetens struktur och uppföljning samt erfarenhet av digitala utvecklingsinsatser eller användning av digitala analysverktyg i verksamhetsutveckling.
Du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal-, läs- och skrift. Körkort B krävs för tjänsten.
För att trivas i rollen är du analytisk, strukturerad och har god förmåga att se helheter och långsiktiga konsekvenser. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta med chefer, specialister och arbetsgrupper. Du kommunicerar tydligt och professionellt och har ett kritiskt öga för kvalitet, rättssäkerhet och genomförbarhet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande uppdrag där du leder, stödjer och utvecklar verksamhetens processer inom ekonomiskt bistånd. Du fungerar som bryggan mellan ledningens mål och handläggarnas vardag. Som medarbetare hos oss erbjuds du självklart också olika förmåner, läs mer här
Välkommen till oss
Område ekonomiskt bistånd inom socialförvaltningen ansvarar för försörjningsstöd och arbetar för att stödja individen mot självförsörjning.
Bra att veta
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du tidigare haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras.
Urval sker löpande och intervjuer hålls 29:e och 30:e januari. Söker du tjänsten och blir kallad på intervju behöver du vara tillgänglig här.
Innan anställning ska du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, detta heter "Kontrollera egna uppgifter".
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se informationsrutan. Fackliga representanter: Fackliga Soc
