Utvecklingsledare till energikontoret Östergötland - med energiprofil
Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.
Inom regional utveckling ryms näringslivsutveckling, regional planering och kultur. Energikontoret är en del av enheten för näringslivsutveckling och har som uppdrag att främja energi- och resurs-effektivisering samt driva på omställningen till ett fossilfritt energisystem i Östergötland.
Vårt erbjudande
Vill du bidra till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle? Har du kunskap om energi- och resurseffektivisering och vill vara med och öka takten i Sveriges energiomställning? Då kan det här vara rollen för dig.Publiceringsdatum2026-02-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker en utvecklingsledare till energikontorets verksamhet, som är en del av enheten för näringslivsutveckling på Region Östergötland. Som utvecklingsledare blir du en nyckelperson i vårt arbete med att stötta företag och organisationer i deras omställning till ett mer energieffektivt och hållbart arbetssätt. Tjänsten är en visstidsanställning på 3 år för genomförandet av ett av våra EU-finansierade projekt.
I rollen som utvecklingsledare kommer du att ansvara för projekt med fokus på vår företagsrådgivning inom:
• energi- och resurseffektivisering
• systematiskt energiarbete
• strategiska frågor kopplade till grön omställning och hållbara energisystem
Rollen innebär nära samarbete med näringsliv, offentlig sektor och andra aktörer i energiomställningen, både regionalt och nationellt.
Som utvecklingsledare ansvarar du för att:
• göra energi-, resurs- och effektanalyser hos företag samt identifiera åtgärder för effektivisering.
• bidra i utvecklingen av arbetssätt och metoder för rådgivning till företag kopplat till energi- och resurseffektivisering.
• arbeta med kommunikation och marknadsföring av energikontorets erbjudanden.
• planera, initiera, styra och följa upp projekt och insatser.
• samverka med nyckelaktörer och bygga långsiktiga relationer.
Arbetsgrupp
Du kommer att arbeta i ett team med erfarna strateger och specialister. Vi arbetar nära varandra för att på bästa sätt nyttja teamets kompetenser och förmågor.
Om dig
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning med energiinriktning, eller motsvarande erfarenhet.
• intresse för energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor.
• god förmåga att se helheter och systemperspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av energieffektivisering, energisystem eller elsystemfrågor.
• B-körkort.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Som person är du kommunikativ, pedagogisk och relationsskapande. Du har förmåga att förmedla kunskap på ett inspirerande sätt och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är flexibel, nyfiken och drivs av att hitta lösningar.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
