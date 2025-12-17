Utvecklingsledare/Systemutvecklare med inriktning Business Intelligence
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vill du vara med och utveckla framtidens beslutsstöd inom vården?
Skaraborgs Sjukhus söker nu en engagerad utvecklingsledare/systemutvecklare med inriktning mot Business Intelligence.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete bidrar till högre kvalitet, ökad patientsäkerhet och bättre beslutsunderlag för hela sjukhuset. Tillsammans med kollegor inom vård och stab får du vara med och skapa lösningar som gör skillnad - varje dag.
Du kommer att tillhöra Ekonomi- och produktionsenheten på sjukhusgemensamma staben. Förutom utvecklare finns inom enheten kompetenser inom ekonomi, produktion, logistik och projektledning.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
I din roll som utvecklingsledare/systemutvecklare med inriktning Business Intelligence är ansvaret att delta i och bidra till utvecklingen av vårdens processer med fokus på kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, jämlikhet samt kostnadseffektivitet. Dina arbetsuppgifter handlar om att tillgängliggöra, analysera och visualisera information från sjukhusgemensamma system för uppföljning, styrning och utveckling av sjukhusets processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla och förvalta BI-lösningar, såsom rapporter och andra beslutsstöd, som möter verksamhetens behov av effektiva och tillförlitliga underlag. Arbetet innefattar att transformera och kvalitetssäkra data från olika källor samt att ge support och information till användare inom verksamheten.
För att kunna bidra till ett beslutsstöd av hög kvalitet samarbetar du nära med chefer och medarbetare inom sjukhusets olika verksamheter. Arbetet innebär även samverkan med sjukhusledning, verksamhetsutvecklare, Ekonomi- och produktionsenheten, HR-enheten och IS/IT-enheten, samt deltagande i nätverk med övriga förvaltningar inom Västra Götalandsregionen.Kvalifikationer
Du som söker har en relevant utbildning från högskola/universitet, gärna med inriktning mot IT/systemutveckling, datavetenskap eller motsvarande. Du har ett genuint intresse av att utveckla hälso- och sjukvården samt att visualisera och kommunicera information.
Du bör ha erfarenhet av:
att bygga rapporter med hjälp av Power BI, eller liknande verktyg
databashantering och SQL, meriterande är Denodo kännedom
avancerad Excel
BI (Business Intelligence)
användning av AI (Artificiell Intelligens) exempelvis Copilot, ChatGPT
informationssäkerhet
Du är en person som både kan arbeta självständigt och samarbeta med andra. En god kommunikativ förmåga och lyhördhet inför andras behov är andra viktiga egenskaper för rollen. Du gillar när arbetsuppgifterna är omväxlande och att du ofta behöver fördjupa dig i de olika systemen och databaserna för att få fram önskade uppgifter. Självklart är du noggrann, strukturerad och effektiv när du utför dina arbetsuppgifter.
Har du erfarenhet av arbete med informationssystem inom hälso- och sjukvård och/eller från liknande tjänster är det meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Är du intresserad och vill du bli en av oss? Ansök idag och berätta vad du kan bidra med.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
