Utvecklingsledare skydd av kritisk energiinfrastruktur - Eskilstuna
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Arboga Visa alla administratörsjobb i Arboga
2025-08-20
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Arboga
, Eskilstuna
, Örebro
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Energimyndigheten befinner sig i tillväxt och söker en utvecklingsledare med anledning av myndighetens utökade uppdrag inom energiberedskap. Har du goda kunskaper inom anläggnings- och skyddsteknik? Sök tjänsten och bidra till ett robust energisystem för Sverige!
Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem där ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet går hand i hand. Målet är stabil och kostnadseffektiv energi med låg påverkan på hälsa, miljö och klimat.
Dina arbetsuppgifter - stärka skyddet av kritisk energiinfrastruktur
Arbetet på enheten för försörjningsberedskap el och värme utgår från försvarspolitiska och energipolitiska beslut och konkretiseringar i form av regeringsuppdrag. Funktionella samband mellan olika energislag fordrar också samarbete med andra specialistfunktioner inom myndigheten liksom med andra aktörer såsom Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Nato, EU, landets sex civilområden och Försvarsmakten. Utöver dessa samarbeten behöver även dialog med branschorganisationer utökas.
Som utvecklingsledare ansvarar du för att stärka skyddet av kritisk energiinfrastruktur genom att utreda lagstiftning, föreslå åtgärder, och samverka med näringslivet med målet att skapa ett robust energisystem. Vilket inkluderar alla energislagen; energigas, olja, el och fjärrvärme/kyla.
Uppdraget innebär även att skapa förutsättningar för att bygga förmåga för reparationsberedskap. Du arbetar inom hela energisystemets funktion för att stärka motståndskraften vid störningar så som kris eller krig dimensionerat efter krigets krav.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom exempelvis fortifikation, juridik, naturvetenskap, samhällsgeografi eller annan för tjänsten relevant område. Du har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med energi och energisystem samt skydd av kritisk infrastruktur där du har skapat och följt upp konsultuppdrag eller arbetat med projektledning. Du har även erfarenhet av arbete i offentlig sektor där du har arbetat med utveckling av krisberedskap eller totalförsvar.
Du har goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska samt goda kunskaper inom IT- system och program. Du har svenskt medborgarskap med anledning av att tjänsten är placerad i säkerhetsklass samt körkort B.
Det är meriterande om du har utbildning eller god kunskap inom fortifikation. Det är även till din fördel om du har god kunskap om gällande lagstiftning inom krisberedskap och totalförsvar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som utvecklingsledare på Energimyndigheten behöver du vara initiativtagande och flexibel med hög säkerhetsmedvetenhet. Du bidrar till goda relationer där du är närvarande, öppen och samarbetar effektivt med såväl kollegor som externa samarbetspartners. Du har även god strategisk förmåga och sätter dig snabbt in i komplexa frågeställningar.Om företaget
Avdelningen energiberedskap befinner sig i tillväxt och har flera spännande uppdrag. Vi ansvarar för flera centrala frågor som rör Sveriges energiberedskap, med målet att stärka motståndskraften i elsystemet vid störningar, exempelvis kris eller krig. Vi ansvarar även för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid effektbrist.
Enheten försörjningsberedskap el och värme har idag två regeringsuppdrag: ett som rör ransonering och prioritering av el, och ett som handlar om bränsleberedskap för fjärrvärme. Andra för enheten aktuella frågor gäller uppfyllande av EU förordning om riskberedskap inom elsektorn.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat, har flexibla arbetstider och goda möjligheter till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel. Föräldraledighet och tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering vid myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 21 september 2025.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2025-008662. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR genom växeln. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Klas Darlin på telefon 016- 544 23 47 eller HR-partner Jenny Bolinder på telefon 016-544 24 25.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
Fast månadslön Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), http://www.energimyndigheten.se/ Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
9467712