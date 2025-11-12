Utvecklingsledare mot välfärdsbrott - Uppsala kommun
2025-11-12
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Är du intresserad av ett omväxlande och meningsfullt arbete där du bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Vill du vara med och utveckla och utreda arbetet mot välfärdsbrott som en del i att stärka det brottsförebyggande arbetet i Uppsala kommun? Då kan du vara den vi söker!
På kommunledningskontoret, enheten för brottsförebyggande och säkerhet, arbetar vi långsiktigt och hållbart för att främja en trygg och säker kommun att bo, vistas och arbeta i. Nu söker vi en engagerad utvecklingsledare med inriktning mot utredning kopplat till välfärdsbrott för att stärka upp enheten ytterligare.
Utmaningar med välfärdsbrott i samhället berör oss alla, och är mer aktuella än på länge. Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten, stärka säkerhetsarbetet och minska brottsligheten. Här finns ett stort allmänintresse och ett starkt politiskt engagemang för just dessa frågor.
Enheten för brottsförebyggande och säkerhet stödjer och samordnar kommunkoncernens arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Vi är bland annat sammankallande för kommunens gemensamma lägesbildsarbete som sker i samverkan med polisen och andra aktörer för ökad trygghet i Uppsala. Vi ger även stöd i frågor som rör personsäkerhet, otillåten påverkan, välfärdsbrottslighet, bevakningstjänster och hanterar kommunens visselblåsärenden. Därutöver har vi ett övergripande ansvar för skador och försäkringar och stöttar i det skadeförebyggande arbetet.
Arbetet sker huvudsakligen på plats med viss möjlighet till distansarbete. På enheten för brottsförebyggande och säkerhet arbetar i dagsläget 12 personer varav en enhetschef.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare sker det främsta arbetet i samverkan både inom kommunens avdelningar och förvaltningar men även med andra myndigheter och aktörer inom ramen för uppdraget. Du kommer att ingå i nätverk där du förväntas ta en aktiv roll som representant för Uppsala kommun. Ditt huvudsakliga område kommer att vara mot välfärdsbrottslighet där du blir sakkunnig. Dina fokusområden blir bland andra utredningar kopplade till otillåten påverkan, arbetslivskriminalitet och visselblås men du kommer också komma att delvis arbeta ännu bredare med andra frågor inom det brottsförebyggande planet.
Vi söker dig som har akademisk utbildning på minst kandidatnivå eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vi ser att du har mycket goda kunskaper inom välfärdsbrottslighet. Du har en god kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av brottsförebyggande eller brottsbekämpande arbete med fokus på utredningsvana. Har du erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, statlig myndighet eller kommun ses det som meriterande.
Som person är du bra på att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet och agerar utifrån verksamhetens bästa. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Andreas Croner, tillförordnad enhetschef, 018-727 80 44.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Tjänsten kan komma att omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen, vilket i så fall innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll kan bli aktuell före anställning.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
