Utvecklingsledare mot arbetsmarknad & ledningsstöd till Nösnäsgymnasiet
2026-01-20
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Nösnäsgymnasiet är en skola med ett brett utbildningsutbud, kompetenta lärare och ett starkt engagemang för varje elevs utveckling. Vi erbjuder en blandning av högskoleförberedande program, yrkes- och introduktionsprogram samt lärlingsutbildning och anpassad gymnasieskola.
Här möts du av en skola i positiv utveckling med attraktiva utbildningar och ökande elevunderlag. Under de senaste åren har vi fått flera utmärkelser och priser - bland annat har vi blivit utsedda till Årets UF-skola tack vare vårt framgångsrika arbete med Ung Företagsamhet. Skolan ligger i en vacker omgivning med lummig grönska och utsikt över Hakefjorden - en miljö som inspirerar till lärande och kreativitet. I skolans centrala delar finns expedition, café och bibliotek. Intill skolan ligger Stenungsund Arena som är kommunens största motionsanläggning med bl.a. ishall och simhall.
På Nösnäsgymnasiet tänker vi utanför boxen. Vi öppnar dörrar mot omvärlden och tar in inspiration utifrån. Men vi tittar också inåt och försöker hitta det som driver varje individ. Tillsammans hittar vi vägen framåt.
Nösnäsgymnasiet - öppet för verkligt lärande
Besök oss gärna på www.stenungsund.se/nosnasgymnasiet
Vill du vara med och driva arbetet, på Nösnäsgymnasiets Introduktionsprogram, för att öka elevernas förutsättningar att nå arbetsmarknaden?
Enhet 5, Introduktionsprogrammet och Kommunala aktivitetsansvaret (KAA), söker nu en engagerad utvecklingsledare som också skall ha en ledningsstödjande funktion till rektor.
I denna roll kommer du att vara en nyckelperson på enheten och i vårt viktiga arbete med Verkligt lärande för att stärka elevernas förutsättningar att nå arbetsmarknaden. Du kommer att ha en central roll på enheten och utveckla samt samordna arbetet som sker internt och externt för att rusta eleverna mot ett kommande arbetsliv. Tjänsten innebär både att arbeta operativt med olika lektioner och andra möten med elever och personal, samordna kontakter med näringsliv och civilsamhälle men även att arbeta strategiskt med arbetsmarknadsfrågor kopplat till enhetens behov på både kort och lång sikt.
Tjänsten innefattar också visst ledningsstöd i form av tillexempel samordning av bemanning och viss administration.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att:
* samordna och leda utvecklingen av Verkligt lärande.
* samordna och leda utvecklingen av arbetet med att administrera praktikplatser och studiebesök tillsammans med praktiksamordnare och arbetsgruppen Vägar till arbete.
* samordna och leda utvecklingen av lektionsupplägg kopplat till arbetslivet.
* tillsammans med rektor leda arbetet i arbetsgruppen Vägar till arbetslivet.
* utveckla samverkan med näringsliv, kommunal verksamhet och civilsamhälle.
* omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad kring frågor som berör skola kopplat till arbetsliv.
* tillsammans med rektor driva det strategiska arbetet kring arbetsmarknadsfrågor generellt på enheten.
* vara operativ i arbetet med att ansöka om olika projektmedel.
* följa upp och utvärdera effekterna av arbetet med arbetslivsfrågor bland eleverna.
* samordna arbetet med det Kommunala aktivitetsansvaret och arbeta direkt med vissa ungdomar.
* ansvara för samordningen av den dagliga bemanningen och bistå rektor i arbetet med tjänstefördelning tillsammans med administratör.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant universitetsutbildning inom områden som arbetsmarknad, projektledning, folkhälsa eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att möta ungdomar med funktionsnedsättningar. Förmåga att driva projekt och att arbeta självständigt är också viktigt i denna roll. Det är ett krav att du tidigare arbetat inom skola/utbildning. Vi lägger stor vikt vid att du har upparbetade kontakter i närsamhället både med näringslivet och med civilsamhället. Erfarenhet av att leda grupper av ungdomar är ett krav då delar av uppdraget innebär undervisningssituationer.
Som person är du noggrann, strukturerad, lösningsorienterad och har en väl utvecklad samarbets-, social- och administrativ förmåga. Gott bemötande är väldigt viktigt i denna roll, eftersom du dagligen kommer att möta elever och samverka med kollegor lik väl som med näringsliv och civilsamhälle.
I din roll som ledningsstöd, med särskilt uppdrag att samordna bemanning, är det viktigt att du kan ta ett helhetsperspektiv och samtidigt har sinne för detaljer.
Eftersom arbetet stundtals är intensivt behöver du ha förmåga att även i stressiga situationer vara lugn och fokuserad och vid behov snabbt kunna prioritera och ställa om mellan olika arbetsuppgifter. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Dina personliga kvalitéer är avgörande för rollen.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt. Tag gärna med detta redan vid en eventuell intervju. Intervjuer kommer att ske i två steg, först en kort intervju via Teams och där efter här hos oss på skolan. Urvalet kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan tiden för annonsen gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
