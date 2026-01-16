Utvecklingsledare Metodverkstan - Tillsvidareanställning 60-100 %
2026-01-16
I Österåkers kommun arbetar vi för att ge invånarna den bästa kvaliteten på den service och de tjänster vi tillhandahåller. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du som arbetar hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vill du vara med på vår resa? Då är du varmt välkommen till Österåker.
Vill du göra verklig skillnad för barns lärande och utveckling på central nivå? Pedagogcentrums Metodverkstad söker en erfaren och driven förskollärare med starkt engagemang som vill bidra till att Österåker blir länets bästa skolkommun.
Pedagogcentrum är Österåkers kommuns samlingsplats för kompetensutveckling för pedagoger, lärare och rektorer. En del av Pedagogcentrum är Metodverkstan, Sveriges första makerspace för förskola och pedagogisk omsorg. Metodverkstan erbjuder utvecklingsinsatser kopplat till identifierade behov i enhetens systematiska kvalitetsarbete. Utvecklingsarbetet sker både i vår lokal Metodverkstan samt på plats ute på våra förskolor och pedagogisk omsorg. Metodverkstans syfte är att skickliggöra och inspirera pedagoger, lärare och rektorer så att undervisningens kvalitet ökar och barnen lär sig och utvecklas än mer.
Ditt nya jobb
Som utvecklingsledare på Pedagogcentrum har du en fri och självständig arbetsroll med mycket höga krav på kompetens, uthållighet och driv. Du ansvarar för Metodverkstan och leder arbetet från start till mål, med bokning, planering, genomförande och efterarbete av varje utvecklingsinsats. Du skapar efterfrågan genom att leverera utvecklingsinsatser av hög kvalitet och tillgänglighet. Arbetet har ett högt tempo och kräver att du har god förmåga att strukturera, organisera och prioritera för att hålla igång flera parallella processer samtidigt.
Din professionalism, kreativitet och driv är avgörande för att lyckas. Du är en erfaren och dokumenterat uppskattad ledare med förmåga och erfarenhet av att ge praktiknära stöd till lärare och pedagoger, alltid med läroplanen och data som utgångspunkt. Dina metoder vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du omvärldsspanar och låter ny forskning och nya rön påverka/förbättra dina arbetssätt och metoder.
Du har mycket hög fysisk närvaro på arbetsplatsen och är tillgänglig. Du samarbetar nära med pedagoger, lärare och rektorer. Du tar snabbt till dig ny information som du omsätter i praktik. Du är bra på att lyssna och lära i alla dina möten utan att tappa fokus på syftet med utvecklingsarbetet och vad det ska resultera i. Du är systematisk, strukturerad och ger inte upp.
Samtal och samverkan med rektor är centralt för arbetet.
Arbetet passar inte för alla då det kräver en person som är exceptionellt skicklig, erfaren och driven, med en orubblig tro på att det omöjliga är möjligt. Du har förmågan att inspirera, utmana och skickliggöra pedagoger, lärare och rektorer även i svåra undervisningssituationer eller under svåra förutsättningar. Publiceringsdatum2026-01-16Profil
• Legitimerad förskollärare.
• Mycket hög digital kompetens, administrativt och i undervisningen.
• Dokumenterat erfaren och skicklig inom undervisning och skolutveckling.
• Mycket god samarbetsförmåga, men med en ännu högre förmåga och driv att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
• Snabb på att ta till dig ny information och omsätta den i ditt praktiska arbete.
• Ordning och reda är självklart och enkelt för dig.
• Ödmjuk, prestigelös och tydlig ledare med stark tro på den kompetenta människan.
• För dig är barns förändrade kunnande alltid i centrum och du har många olika verktyg för att synliggöra och stödja utveckling.
• Du har lätt för att prioritera och arbetar alltid tidseffektivt med praktikrealitet och läroplanen som grund.
• Du är van vid att leda lärprocesser och föra reflekterande samtal med förskollärare om didaktik och pedagogik i förskolan.
• Du är utvecklingsbenägen, strukturerad, tålmodig och flexibel.
Körkort och bil är meriterande då tidseffektiva verksamhetsbesök är en del av ditt dagliga arbete. Du ska snabbt kunna ta dig mellan olika enheter och tillbaka till din arbetsplats, kommunhuset Alcea.
Om Pedagogcentrum
Alla som arbetar på Pedagogcentrum har olika roller och arbetar självständigt, men är beroende av varandra för att lyckas. Vi är en liten, engagerad, driven och positiv arbetsgrupp som arbetar målmedvetet och systematiskt för att stödja rektorer och lärare i deras arbete med barns och elevers lärande och utveckling inom både kommunala och privata enheter.
Anställningens omfattning
60-100%
Anställningsform
Tillsvidare, 6 månaders provanställning.Tillträde
1 april 2026 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
30 januari 2026.
Efter att du skickat in ditt CV och ditt personliga brev via knappen "Ansök" nedan, skapar du en kort film (max 3 minuter) där du beskriver dig själv och varför du är rätt person för denna tjänst. Filmen mejlar du till maria.filipsson@osteraker.se
• Filmen ska mejlas in senast 31 januari 2026 och är ett krav för att du ska ha en chans att kallas på intervju.
Välkommen med din ansökan!
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
