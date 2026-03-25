Utvecklingsledare med uppdrag som verksamhetschef enligt HSL
Om jobbet
Vill du vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning? Vi söker nu en utvecklingsledare som av nämnden utses till verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Det är en strategisk och utvecklingsinriktad roll för dig som vill bidra till en mer sammanhållen och kvalitetssäkrad vård där brukaren alltid står i centrum.
Som utvecklingsledare ansvarar du för att utveckla och samordna hälso- och sjukvårdsfrågor på övergripande nivå. Uppdraget omfattar strategiska, principiella och utvecklingsinriktade frågor samt vid behov stöd i enskilda brukarärenden där komplexa behov kräver samordning för att säkerställa god och säker vård enligt LSS, SoL och HSL. Du samverkar med flera aktörer, bland annat Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO), Västra Götalandsregionen (VGR), vårdcentraler samt andra kommunala och regionala aktörer, i arbetet för en sammanhållen och sömlös vård.
Tjänsten är placerad under avdelningschef för Kvalitet och styrning och bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med SAS och utvecklingsledare kvalitet.
I uppdraget ingår att utveckla förvaltningens del i samverkan med VGR, vårdcentraler och vårdsamverkansstrukturer, samt samordna arbetet med verksamhetschef HSL. Du medverkar i samordningsgrupper för digitalisering och behovsförsörjning, arbetar med principiella och myndighetsrelaterade frågor samt deltar i digitaliserings- och utvecklingsprojekt, exempelvis digital signering. Du ansvarar för att ta fram, utveckla och förvalta rutiner, anvisningar och processer, utvecklar arbetet kring egenvård tillsammans med relevanta aktörer samt deltar i arbetsgrupper kopplade till förebyggande arbete och utvecklingen av Nära vård.
Genom ditt arbete bidrar du till att stärka kvaliteten i hälso- och sjukvården och göra den mer tillgänglig, sammanhållen och personcentrerad.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst 180 högskolepoäng, eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef med sedvanligt chefsansvar, vilket innebär ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. För rollen är det viktigt att du har klinisk erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård. Du har även erfarenhet av att arbeta strategiskt med hälso- och sjukvårdsfrågor och är van vid att bidra till utveckling, kvalitetssäkring och långsiktig planering av verksamhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att vara chef över andra chefer och därmed har arbetat i en mer övergripande ledningsroll. Det är också en fördel om du har erfarenhet från funktionsstödsområdet och har arbetat med målgruppen, då det ger en god förståelse för verksamhetens uppdrag och förutsättningar.
Du har god helhetssyn och förstår hur hälso- och sjukvårdsfrågor samspelar med övriga delar av verksamheten. Du kan integrera dessa i arbetet enligt SoL och LSS och väga samman olika perspektiv för att bidra till en sammanhållen och kvalitativ vård och omsorg.
Du är samarbetsinriktad och skapar goda förutsättningar för samverkan inom organisationen samt med andra aktörer inom Göteborgs Stad och externt. I uppdraget ingår att samverka med chefer, professioner och verksamheter för att säkerställa en väl fungerande vård och omsorg.
Som ledare är du kommunikativ och tydlig i att förmedla mål, uppdrag och prioriteringar. Genom dialog och lyhördhet skapar du förståelse, delaktighet och engagemang. Du har också förmåga att påverka och driva utvecklingsfrågor framåt samt bygga förtroende och goda relationer som ger genomslag i viktiga frågor och utvecklar arbetssätt och samverkan utifrån målgruppens behov.Publiceringsdatum2026-03-25Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Intervjuer kommer att ske på plats på Selma Lagerlöfs Torg 2 den 14, 23 samt 24 april.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/928".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Förvaltningen för funktionsstöd
Maria Berntsson 031-3667029
9819735