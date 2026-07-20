Utvecklingsledare med MAR-uppdrag (medicinskt ansvarig rehab)
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2026-07-20
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Vi söker dig som vill vara med och bidra till att utveckla och kvalitetssäkra omsorgen i Gnosjö kommun. Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats.
Vi söker dig som vill axla rollen som Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) - en funktion som från den 1 juli 2026 är obligatorisk i alla kommuner enligt hälso- och sjukvårdslagen. Tjänsten är en kombinationstjänst med utvecklingsuppdrag i kombination med MAR-uppdraget. MAR är en central kvalitets- och säkerhetsfunktion i kommunal hälso- och sjukvård, med ansvar för att skapa stöd riktat främst till rehabiliteringsverksamheten, som främjar hög kvalitet och som följer gällande lagar och föreskrifter. Du rapporterar direkt till vår kvalitetschef, där fler specialistfunktioner finns, så som MAS, Utvecklingsledare, Nämndssekreterare och Enhetschef för administrationen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare med MAR-uppdrag kommer du att säkerställa att rehabilitering inom kommunens verksamheter är ändamålsenlig, säker och av hög kvalitet. Utarbeta, följa upp och utveckla riktlinjer och rutiner kopplade till rehabilitering, journalföring, medicintekniska produkter och hjälpmedel. Genomföra kvalitetsgranskningar, egenkontroller och följa upp avvikelser.
Du kommer även att delta i utredningar av allvarliga händelser, inklusive Lex Maria-ärenden, i nära samarbete med MAS samt samverka i Lex Sarah-utredningar som rör medicintekniska produkter/hjälpmedel eller rehabiliterande insatser när det finns behov av detta.
I rollen som MAR kommer du vara sakkunnig inom rehabiliteringsområdet och arbeta med utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, som rör kvalitet och utveckling. Du kommer initiera och driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom rehabilitering. Bidra till att säkerställa att arbetssätt och rutiner följer aktuell lagstiftning och föreskrifter. Delta i upphandlingar som rör rehabiliteringsområdet.
Som utvecklingsledare arbeta du nära MAS, verksamhetschefer, enhetschefer och legitimerad personal. Du kommer även att samverka med regionens rehabiliteringsverksamheter, vårdcentraler, specialistrehab, psykiatri och andra externa aktörer för att skapa en sammanhållen rehabiliteringskedja. MAS och MAR har ett särskilt medicinskt ansvar för att anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det. MAR ingår i samverkan/händelseråd i GGVV (närliggande kommuner) samt i MAS/MAR-nätverk i länet.Samverka med berörda professioner inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut med erfarenhet av rehabilitering inom kommunal hälso- och sjukvård. Du har god kännedom om relevant lagstiftning och god förmåga att arbeta med nyckeltal och ta fram analyser utifrån statistik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kvalitetsarbete, ta fram och följa upp rutiner och riktlinjer samt erfarenhet av Lex Maria-utredningar. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av upphandling och avtalsfrågor inom hälso- och sjukvård.
Som person är du analytisk, noggrann och strukturerad. Du är pedagogisk och kan omsätta lagkrav och riktlinjer i praktiska arbetssätt. Uppdraget kräver att du är trygg i din roll och har lätt för att samarbeta med olika professioner inom både hälso- och sjukvård men även socialtjänst.
B-körkort är krav för tjänsten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Som en del av rekryteringsprocessen begär vi in registerutdrag vid anställning som innebär arbete med barn, elever, äldre, personer med funktionsnedsättning samt ledande befattningar.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap och din rätt att arbeta i Sverige.
Här kan du läsa mer om oss https://www.gnosjo.se/
Går du i flyttankar och vill bli en del av Gnosjöandan? Läs mer härhttps://www.gnosjoandan.com/sv/leva-bo-och-arbeta/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Kommun
(org.nr 212000-0506)
Gnosjö kommun (visa karta
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335 80 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnosjö kommun Kontakt
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel +46370331000 Jobbnummer
10006583