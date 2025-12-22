Utvecklingsledare med inriktning våld i nära relationer
2025-12-22
Dina arbetsuppgifter
Kompetenscentrum våld i nära relationer (ViNR) söker en driven och engagerad utvecklingsledare som vill vara med och stödja utvecklingen av stadens arbete med våld i nära relationer.
Tjänsten vänder sig till dig som vill bidra till att utveckla och genomföra kompetenshöjande insatser inom området våld i nära relationer.
Kompetenscentrum ViNR erbjuder ett brett utbud av kunskapshöjande insatser för stadens och avtalskommunernas medarbetare. Vi vänder oss främst till de fyra socialförvaltningarna i staden, förvaltningen för funktionsstöd, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, liksom till skola, kultur och fritid samt civilsamhällets organisationer.
Arbetet som utvecklingsledare inom våld i nära relationer innebär att du planerar och genomför utbildningar, föreläser och arrangerar konferenser inom aktuella och angelägna ämnen på området. Du bidrar till stadens verksamhetsutveckling inom ViNR och stödjer olika implementeringsarbeten som pågår inom området. Du följer utvecklingen inom området genom aktiv omvärldsbevakning och du både upprättar och deltar i relevanta nätverk som del av ditt uppdrag.
Vi erbjuder ett meningsfullt, varierat och stimulerande arbete tillsammans med engagerade kollegor. Vår kunskap är efterfrågad inom staden och arbetet stöds av Göteborgs Stads plan för arbete mot våld i nära relationer.
Du kommer att tillhöra en stadsövergripande enhet - kompetenscentrum för förebyggande och främjande arbete, Lösa-metoden samt våld i nära relationer - och arbeta på Gårdavägen 2 tillsammans med enhetens medarbetare där du har 4 kollegor med samma roll. Totalt är vi 15 personer på enheten.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer genom myndighetsutövning inom vuxenområdet. Du har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Du har mycket god kunskap inom just området våld i nära relationer. Du ska ha erfarenhet av att leda workshops, handleda grupper eller facilitera lärandeprocesser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom andra områden inom socialtjänsten. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma med deltagarstyrda metoder. Det är även meriterande om du har förståelse och kunskap om att arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv.
Vi vill att du är utvecklingsorienterad. Du söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och detta kan omsättas i praktiken samt leda till förbättringar. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i verksamheten.
Du har en fingertoppskänsla för samarbete och du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du är pedagogisk, du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du är även kommunikativ på så sätt att du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram och du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten och vi ser vi fram emot att läsa din ansökan!
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Rekryterande chef är på semester men är tillgänglig för att svara på eventuella frågor från och med den 19/1. Om företaget
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1193". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Centrum Kontakt
Gregory Joseph McDermott, Enhetschef gregory.mcdermott@socialcentrum.goteborg.se Jobbnummer
9658706