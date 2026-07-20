Utvecklingsledare med inriktning matematik till Special- och stödverksamhet
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Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Till område Special- och stödverksamhet inom utbildningsförvaltningen söker vi nu en utvecklingsledare med inriktning matematik. Rollen innebär att utgöra ett nära stöd till grundskolan och anpassad grundskola när det gäller matematikämnet. Uppdraget innefattar att i nära samverkan med avdelningschef, områdeschefer och rektorer stödja skolorna i att utveckla matematikundervisningen och uppföljningen av densamma, i syfte att stärka elevernas kunskapsresultat i ämnet matematik. Du utgör en viktig kugge i avdelning grundskolas stödteam, där samverkan med andra stödfunktioner är en förutsättning för att vi ska ta oss hela vägen.
Din arbetsplats
Special- och stödverksamheten är det område inom avdelning grundskola som organiserar utbildningsförvaltningens stödfunktioner. Vi finns där för andra med vägledning och konsultation, konkreta handfasta råd och lägger tillsammans en plan för hur verksamheten på bästa sätt ska gå från hinder till möjlighet oavsett om det är ett långsiktigt arbete eller i ett kortare perspektiv. Stödfunktionerna inom special- och stödverksamheten utgör en central del i såväl huvudmannens som avdelningen grundskolas systematiska kvalitetsarbete.
Du som söker
För att lyckas och trivas i rollen som verksamhetsutvecklare krävs det att du har:
En slutförd lärarexamen.
Tidigare arbetslivserfarenhet av att leda andra lärare och att stödja rektorer.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Speciallärarutbildning med inriktning matematik.
Erfarenhet som förstelärare med inriktning matematik, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, exempelvis som lektor med relevant inriktning.
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
När det gäller dina personliga egenskaper söker vi dig som har en trygg och tydlig ledarskapsförmåga i din roll utan att vara chef. Du leder, motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper på ett naturligt sätt, blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet i verksamheten. Rollen kräver också en mycket god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är duktig på att lyssna, kommunicera och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vidare är du strukturerad i ditt arbetssätt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du har en god helhetssyn, vilket innebär att du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din egen roll, men ser alltid till hela verksamhetens bästa i dina ageranden och beslut. Slutligen är du mål- och resultatorienterad. Du arbetar aktivt mot uppsatta mål och fokuserar på resultat, vilket styr dina prioriteringar, din planering och ditt agerande. Du har dessutom lätt för att anpassa dig och förändra din inriktning när målen ändrar sig.
I denna rekrytering kan vi komma att använda tester som en del av vår bedömning.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17572
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Enhetschef
Patrik Landström patrik.landstrom@utb.linkoping.se Jobbnummer
10007278