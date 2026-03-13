Utvecklingsledare med inriktning forskningskoordinering
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen
2026-03-13
Vill du använda din forskningskompetens för att utveckla vård och omsorg i praktiken? Vi söker en disputerad utvecklingsledare som vill driva arbetet med att använda evidensbaserade metoder i verksamheten. Rollen passar dig som är junior forskare och vill arbeta i gränssnittet mellan akademi och klinisk verksamhet.
Som utvecklingsledare med inriktning på forskningskoordinering leder och utvecklar du förvaltningens arbete med forskning och evidens. Målet är att stärka kvaliteten i verksamheten på kort och lång sikt.
Du bidrar till att utveckla en mer akademiskt förankrad vård- och omsorgsförvaltning. Här integreras forskning i hela arbetet - från idé och planering till uppföljning.
Välkommen med din ansökan! Hos oss får du möjlighet att använda din forskningskompetens och samtidigt bidra till att utveckla framtidens vård och omsorg.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Cirka 70 procent av din tid arbetar du nära verksamheten med konkreta uppgifter. Resterande tid ägnar du åt strategisk utveckling och möjlighet till egen forskning inom området.
Du samarbetar nära våra forskningsledare och andra funktioner som arbetar med forskning. Tillsammans utvecklar ni arbetssätt, följer upp projekt och säkerställer kvalitet i arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter
• Projektledning: Du samordnar forskningsprojekt och utvecklingsinsatser, tar fram planer och leder möten.
• Kvalitetssäkring och utvärdering: Du planerar och genomför process- och utfallsutvärderingar samt följer upp hur arbetssätt implementeras i verksamheten.
• Dokumentation: Du ansvarar för löpande dokumentation och för en årlig sammanställning för forskning och evidens. Du bidrar också till att integrera forskningsfrågor i nämndens verksamhetsplan.
• Verksamhetsstöd: Du stöttar medarbetare i forskningsnära frågor och följer upp deltagande i pågående projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen (PhD) inom vårdvetenskap, fysioterapi eller ett annat relevant område. Du har erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete, gärna inom deltagarbaserad forskning eller e-hälsa.
Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Du har också förmåga att leda/samordna projekt där flera professioner samarbetar.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från vårdsektorn, både från regional och kommunal primärvård. Det är meriterande om du har arbetat med populärvetenskaplig kommunikation och presenterat forskningsresultat för olika målgrupper.
Du kan vara i början av din forskarkarriär och vilja arbeta närmare verksamheten. Kunskap om implementering av digitala verktyg är också meriterande.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och analytisk. Du planerar ditt arbete väl och ser till att saker blir genomförda. Du är också en kommunikativ person som trivs med många kontaktytor och som gärna bygger samarbeten med både lärosäten och näringsliv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26653". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Alicia Ilic alicia.ilic@eskilstuna.se
9795054