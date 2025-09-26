Utvecklingsledare med fokus på social hållbarhet - Biskopsgården
Göteborgs stads Bostads AB / Sociala jobb / Göteborg Visa alla sociala jobb i Göteborg
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs stads Bostads AB i Göteborg
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa ett tryggare och mer jämlikt Göteborg? Har du ett strategiskt och lösningsorienterat arbetssätt, och drivs av att göra verklig skillnad för människor och samhällen? Nu söker vi dig som vill bidra till den långsiktiga utvecklingen av Biskopsgården ett område med stark utvecklingspotential och ett aktivt lokalt engagemang.
Om uppdraget
Bostadsbolaget bedriver ett målinriktat arbete i Göteborgs utvecklingsområden, där Biskopsgården är ett av våra mest prioriterade. Vårt gemensamma mål är att inga stadsdelar i Göteborg ska finnas kvar på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2030. För att nå dit arbetar vi aktivt med att stärka integrationen, öka tryggheten och minska ojämlikheten tillsammans med andra aktörer i staden.
Som utvecklingsledare kommer du att ha en nyckelroll i detta arbete. Du leder och genomför sociala utvecklingsprojekt i samverkan med lokala aktörer, föreningsliv, näringsliv och stadens verksamheter. Ditt uppdrag är att bidra till att Biskopsgården blir en trygg och attraktiv stadsdel där människor trivs, utvecklas och känner framtidstro.
Tjänsten är delad mellan Bostadsbolaget och vårt systerbolag Poseidon, med arbetsgivaransvar hos Bostadsbolaget. Du arbetar 50 % hos vardera bolag och blir en viktig länk i vårt gemensamma arbete för Biskopsgårdens utveckling. Uppdragets fokus är att, inom ramen för Handslaget Biskopsgården, i samverkan med andra aktörer arbeta för social hållbarhet i området. Handslaget Biskopsgården är ett partnerskap där bostadsbolagen i området samarbetar med bland andra Socialförvaltningen, Volvo och Västsvenska Handelskammaren.
Partnerskapet bygger på en gemensam målbild: att Biskopsgården ska vara ett attraktivt område präglat av framtidstro, entreprenörskap och möjligheter till egen försörjning. Fokus ligger på att stärka barns och ungas skolresultat, främja ett rikt kultur- och föreningsliv samt förbättra möjligheterna till arbete och försörjning. Arbetsuppgifter
• Representera Bostadsbolaget och Poseidon i Handslaget Biskopsgården
• Driva utvecklingsarbetet i enlighet med målet i Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden: att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2030 och utsatta områden år 2035
• Driva och samordna projekt som främjar trygghet, inkludering och entreprenörskap
• Samverka med aktörer inom staden, civilsamhället och näringslivet
• Bidra till att skapa strukturer för långsiktKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom social hållbarhet, stadsutveckling, integration eller boendedialog.
• God kännedom om Biskopsgården och dess lokala aktörer.
• Erfarenhet av samverkan mellan olika samhällsaktörer.
• Förmåga att arbeta strategiskt, självständigt och målinriktat.
• Stark kommunikativ förmåga och ett inkluderande arbetssätt.
Meriterande är kunskap om Framtidenkoncernens uppdrag inom social hållbarhet och strategin för utvecklingsområden.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot ansökningar via vår webb och rekryteringsportal. Du ansöker via länken i annonsen. Vi ser gärna att du kommer in med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande kommer att göra urval och kalla till intervjuer.
Bostadsbolaget erbjuder en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, öppenhet och inflytande över den egna arbetssituationen. Vi ska ge våra medarbetare goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv genom att arbeta hälsofrämjande och skapa en god balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att du som medarbetare trivs, utvecklas och känner sig engagerade över de resultat som vi uppnår tillsammans.
Framtidenkoncernen arbetar för att erbjuda ett hållbart arbetsliv och vara en inkluderande arbetsplats där människors olikheter tas tillvara, där medarbetare ska känna en hög grad av tillhörighet och där alla kan vara sig själva.
Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Stads Bostads AB
(org.nr 556046-8562) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Bostadsbolaget Kontakt
Utvecklingschef
Liza Carlund Liza.carlund@bostadsbolaget.se 031-7315956 Jobbnummer
9527472