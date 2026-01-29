Utvecklingsledare med ansvar för SAS (socialt ansvarig samordnare)
Essunga kommun / Organisationsutvecklarjobb / Essunga Visa alla organisationsutvecklarjobb i Essunga
2026-01-29
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Essunga kommun i Essunga
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Om rollen
Som utvecklingsledare med ansvar för SAS (Socialt Ansvarig Samordnare) ansvarar du för att säkerställa att vårt arbete bedrivs med hög kvalitet, följer lagstiftning och riktlinjer samt genomsyras av ett professionellt och etiskt förhållningssätt.
Du fungerar som ett strategiskt stöd till ledning och medarbetare och har en viktig roll i att utveckla metoder, rutiner och arbetssätt.
Du är en nyckelperson när det gäller att stärka individens rättigheter och skapa goda, trygga och kvalitetssäkrade insatser. Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
- Tillsammans med kollega leda och vägleda chefer och medarbetare i omställningsarbetet av nya socialtjänstlagen.
- Ansvara för arbetet med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete och skriva den årliga kvalitetsberättelsen till nämnd.
- Leda arbetet med verksamhetsplanen och göra uppföljningar.
- Utforma, samordna och följa upp rutiner, riktlinjer och processer.
- Säkerställa att lagar, föreskrifter och riktlinjer följs.
- Skriva beslutsunderlag och vara föredragande i nämnd.
- Genomföra analyser, utredningar och riskbedömningar.
- Initiera, leda och/eller delta i utvecklingsprojekt.
- Initiera och/eller leda utbildnings- och kompetenshöjande insatser.
- Ingå i styrgrupp mellan social sektor och utbildningssektorn.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen, eller annan relevant högskoleutbildning och har erfarenhet från den sociala sektorn. Du besitter gedigen kunskap om gällande lagstiftning och kvalitetsarbete och är van att arbeta i olika digitala verksamhetssystem samt att bearbeta statistik. Vidare är du analytisk, kommunikativ och trygg i din profession. Du har lätt för att samarbeta och bygga förtroende på alla nivåer.Vi erbjuder
- Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor varje dag.
- Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
- Ett kompetent och stöttande arbetslag.
- Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essunga kommun
(org.nr 212000-2916) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social Sektor Kontakt
Mariella Niemi 051257200 Jobbnummer
9712552