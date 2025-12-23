Utvecklingsledare med ansvar för kvalitet och hållbar utveckling
2025-12-23
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Vårt mål är att ge Botkyrkaborna bra förutsättningar att komma ut i studier, arbete och sysselsättning. Vi är 330 medarbetare som arbetar för att möjliggöra att fler medborgare når egenförsörjning.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Tjänsten är en nyckelfunktion i förvaltningens systematiska kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på internkontroll, bindande krav, riskanalys, egenkontroller och processutveckling.
Du ansvarar för att lagar och regler samt normerande styrdokument omhändertas inom internkontrollen och integreras i förvaltningens kärn- och stödprocesser.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att kartlägga processer, arbeta fram relevanta riskområden samt utveckla arbetet med tjänstedesign och intressentanalyser. Du identifierar och driver förbättringar av processer, rutiner och checklistor i syfte att synliggöra effektiviseringsmöjligheter. Du samordnar och säkerställer förvaltningens riskanalys samt ansvarar för planering och uppföljning av internkontrollplan. Du rapporterar till ekonomi- och kvalitetschef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- driva och samordna kvalitetsarbetet och internkontrollen i förvaltningen
- kartlägga relevanta riskområden och leda riskanalysarbetet
- säkerställa att statlig och kommunal styrning samt normerande styrdokument integreras i ledningssystemets internkontroll
- planera och följa upp internkontrollplan
- identifiera och driva förbättringar av processer och rutiner i effektivitets- och digitaliseringssyfte
- utveckla kvalitetsnyckeltal
- delta i kommunens förvaltningsövergripande kvalitetsnätverk och samverka med övriga förvaltningar
- medverka i kvalitetsrevisioner, skriva och föredra kvalitetsrapporter för ledningsgrupp och nämnd
Du kommer att ha ett nära samarbete med förvaltningens olika verksamheter och funktioner. Rollen är central för att säkerställa ett strukturerat, sammanhållet och kvalitetsdrivet arbetssätt inom förvaltningen.
Vi erbjuder dig
Tjänsten är nyinrättad, vilket ger dig stora möjligheter att själv vara med och forma rollen. Den kombinerar både strategiska och operativa uppgifter, och du blir en del av en förvaltning med höga ambitioner och spännande utvecklingsmöjligheter. På enheten finns engagerade kollegor med olika specialistkompetenser som stöttar varandra.
Du som söker till oss
Du har en akademisk examen inom ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, systemvetenskap eller motsvarande, gärna med inriktning på risk- och kvalitetsutveckling. Du har flerårig erfarenhet som verksamhetscontroller, kvalitetsutvecklare, samordnare eller motsvarande med fokus på kvalitetsledning, internkontroll, ledningssystem och processutveckling.
Övriga krav
- Erfarenhet av att dokumentera information och skriva rapporter.
- Erfarenhet av att presentera och informera grupper.
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
- Erfarenhet av arbete i ledningssystem såsom ISO 9001, ISO 14001 eller liknande.
- Erfarenhet av processkartläggning.
- Erfarenhet av systemet 2C8.
- Kunskaper i hållbar utveckling.
För att trivas i rollen söker vi dig som kan se både helheter och detaljer, vilket är viktigt för att säkerställa sammanhang och kvalitet. Du förstår hela kedjan, inklusive varje enskild länk. Det bidrar till välfungerande processer. Du är självgående och driver arbetet framåt med tydligt resultat- och nyttefokus. Din analytiska förmåga gör att du kan omsätta krav till praktik och konkretisera styrdokument och lagar i dagliga rutiner och processer.
Du kan bredda perspektiv i analysen och tänker gärna kreativt för att hitta nya lösningar. För att lösa komplexa utmaningar samarbetar du effektivt med andra kompetenser. Detta skapar hållbara resultat och ger ett helhetsperspektiv i de lösningar som tas fram.
