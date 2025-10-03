Utvecklingsledare lokalförsörjning till grundskoleförvaltningen
2025-10-03
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens skola?
I rollen som utvecklingsledare inom lokalförsörjning blir du en viktig pusselbit i ett starkt och sammansvetsat team. Här samarbetar utvecklingsledare med olika kompetenser nära varandra, och tillsammans driver ni hela processen från tidig stadsplanering till färdigställda skolor. Du har stor frihet att forma ditt eget arbete och en unik möjlighet att påverka din vardag allt inom en trygg och välfungerande struktur.
Som utvecklingsledare lokalförsörjning är du inte bara en del av teamet du är också en drivande kraft. Du bär frågor, visioner och idéer, och omvandlar dem till konkreta beställningar och beslut. Med tydlighet och engagemang argumenterar du för verksamhetens mål och prioriteringar och ser till att de förverkligas i praktiken.
Om enheten
Enheten för Lokalförsörjning är en del av avdelningen för Ekonomi, Service och Kulturskola en av förvaltningens viktiga stödavdelningar. Vi är ett erfaret team av utvecklingsledare med bred kompetens inom lokalbehovsplanering, projekt och uppdrag. Vårt uppdrag är att säkerställa att grundskolenämndens verksamheter har en lokalförsörjning som är i balans rätt dimensionerad, rätt lokaliserad och hållbar över tid.
Vi stödjer nämnden och verksamheterna vid om-, till- och nybyggnation, samtidigt som vi bevakar och utvecklar kvalitet, ändamålsenlighet, lokaleffektivitet, tillgänglighet, fysisk säkerhet och hållbarhet. Vi arbetar nära samarbetspartners inom stadsfastighetsförvaltningen, kommunala bolag och privata fastighetsägare alltid med barnens och skolornas bästa i fokus.
Din roll
Som utvecklingsledare får du huvudansvar för planeringen inom ett av våra utbildningsområden, där du arbetar tätt tillsammans med områdets utbildningschef. Du ansvarar för att ta fram grundskolenämndens årliga lokalbehovsplan, där du analyserar demografiska trender, bedömer befintligt fastighetsbestånd och kopplar samman detta med nämndens och stadens mål och visioner.
Du är med och utvecklar lokalförsörjningens processer, lokaleffektivitet och teknisk kapacitet, och bidrar till att säkra hållbara lösningar för underhåll av lokaler. Du företräder förvaltningen i Göteborgs Stads gemensamma lokalförsörjningsprocess och driver lokalfrågor med ett tydligt hela-staden-perspektiv.
I din roll ingår också att bereda utredningar, ta fram rapporter och skriva tjänsteutlåtanden som underlag för beslut inom grundskolenämndens lokalfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har minst tre års erfarenhet från liknande roller, gärna inom offentlig förvaltning.
• Har relevant högskoleexamen, exempelvis inom byggnation, offentlig förvaltning eller ekonomi.
• Har dokumenterad erfarenhet av planerings- och utredningsarbete.
• Har mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift, då du ofta producerar rapporter och beslutsunderlag.
• Har erfarenhet av arbete med lokalförsörjning.
Meriterande är om du även har:
• Erfarenhet av statistik och analys.
• God kunskap om kommunal förvaltning och erfarenhet av att skriva beslutsunderlag och tjänsteutlåtanden.
• Erfarenhet av arbetsledning, exempelvis som chef, projektledare eller processledare.
Vad vi värdesätter
Vi ser gärna att du har en stark förmåga att se helheter med hela-staden-perspektiv, samtidigt som du är noggrann med detaljerna. Du kan koppla ihop komplex information och dra logiska slutsatser, och du är skicklig på att organisera och strukturera ditt eget arbete såväl som andras. I rollen är det viktigt att du trivs med att driva och hålla ihop komplexa frågor och processer. Du är utåtriktad och har en mycket god förmåga att formulera dig, särskilt i skrift.
Så arbetar vi
Vi sitter i trivsamma, aktivitetsbaserade lokaler på Gamlestads torg 5, lättillgängligt med buss och spårvagn. Här får du frihet att välja arbetsplats utifrån dagens uppgifter, samtidigt som du blir en del av ett öppet och stöttande arbetsklimat.
Välkommen med din ansökan! Intervjuerna är planerade främst till den 27:e och 29:e oktober.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
