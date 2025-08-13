Utvecklingsledare Lokaler till Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
2025-08-13
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens vård- och omsorgsmiljöer? Då kan det vara dig vi söker.
När en av våra kollegor nu tar steget vidare för att studera, öppnar sig en möjlighet för dig att kliva in samtidigt som vårt uppdrag växer. Behovet av smarta, hållbara och välfungerande lokallösningar ökar och fler projekt står inför start. Därför söker vi en ny kollega som vill vara med och bygga vidare på det vi redan skapat och göra oss redo för morgondagens utmaningar.
I rollen som utvecklingsledare lokaler får du ett nyckeluppdrag i att vidareutveckla lokalförsörjningen inom förvaltningen. Du agerar samordnare i projekt, stöttar chefer vid inhyrningar, om- och tillbyggnader, samt hanterar frågor kopplade till avtal och lokalstrategier. Du bereder och skriver fram tjänsteutlåtanden till nämnd och följer upp att beslut och riktlinjer efterlevs.
Lokalplaneringsenheten arbetar med strategisk lokal- och boendeplanering i nära samverkan med kärnverksamheten och stadens planerande förvaltningar. Vi är 16 engagerade kollegor som tillsammans företräder hyresgästernas behov av ändamålsenliga vård- och omsorgsboenden och stöttar verksamheterna i lokalfrågor. Vi är även förvaltningens beställare av lokalanpassningar och byggprojekt, och ansvarar för teknisk säkerhet såsom lås, larm och passersystem.
Du blir en del av ett erfaret och varmt team med utvecklingsledare, lokalsamordnare och planeringsledare alla med ett gemensamt mål: att skapa rätt förutsättningar för Göteborgs stads verksamheter att lyckas i sina uppdrag. Vi ser fram emot att välkomna dig som vill bidra med struktur, engagemang och nya idéer.Kvalifikationer
För att klara rollen har du:
• En högskoleutbildning relevant för området eller eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren kan bedöma likvärdig
• Arbetslivserfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen.
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet av projekt- och processledning.
För rollen krävs också att du är analytisk, där du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du har också ett bra bemötande, genom att vara trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Som person är du också driven, tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete.
Du ansöker utan personligt brev i denna rekrytering. Istället svarar du på ett antal frågor vidare i din ansökan kopplat till dina kompetenser och erfarenheter.
ÖVRIGT
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 36.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
