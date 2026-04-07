Utvecklingsledare/ kvalitetsutvecklare inom kultur och fritid
2026-04-07
Publiceringsdatum 2026-04-07

Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig - och sätta gränser. Du drivs av att bidra till att verksamheten blir så bra som möjligt för våra medborgare, i synnerhet barn och ungdomar, och att arbeta för att skapa mer jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid.
Ekerö kommun är en växande skärgårdskommun med höga ambitioner för livskvalitet, hållbar utveckling och god service till våra invånare. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att skapa ett rikt, tillgängligt och inkluderande kultur- och fritidsliv för alla som bor och verkar i kommunen. Nu söker vi en utvecklingsledare till vår stab som vill bidra till att stärka och utveckla vår verksamhet.
Som utvecklingsledare i staben har du en central roll i att driva och samordna förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Du arbetar nära ledningen och verksamheterna med fokus på verksamhetsplanering, uppföljning och analys. Rollen innebär att du bidrar till att skapa struktur, tydlighet och kvalitet i våra processer samt säkerställer att vi når uppsatta mål. Arbetsbelastningen kan variera över tid, med tydliga toppar och dalar: till exempel mer intensiva perioder i samband med verksamhetsplanering och budget, varvat med lugnare perioder, exempelvis under sommaren. Du deltar och föredrar ibland ärenden för kultur- och fritidsnämnden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och utveckla förvaltningens arbete med verksamhetsplanering och uppföljning
Samordna och kvalitetssäkra mål, indikatorer och resultat
Ta fram underlag, analyser och rapporter till ledning och nämnd
Stödja chefer i kvalitets- och utvecklingsfrågor
Utveckla arbetssätt och processer för systematiskt kvalitetsarbete
Bidra i strategiska utvecklingsprojekt inom förvaltningen
För att lyckas i rollen är du strukturerad, självgående och har en god samarbetsförmåga. Du är analytisk, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt arbete. Du har förmåga att skapa förtroende och engagemang hos chefer och kollegor. Du är nyfiken problemlösare och prestigelös när det gäller att ta dig an olika typer av arbetsuppgifter.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget ska du:
Relevant högskoleutbildning inom exempelvis offentlig förvaltning, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av kvalitetsarbete, verksamhetsstyrning och uppföljning
God analytisk förmåga och vana att arbeta med statistik och nyckeltal
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Vi ser gärna att du också uppfyller följande kvalifikationer:
Erfarenhet från kultur- och fritidsområdet
Särskild kunskap eller erfarenhet av anläggningsförsörjning och planering av idrotts- och fritidsanläggningar
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en engagerad förvaltning där utveckling står i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats med god gemenskap, möjlighet till kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid.
Välkommen med din ansökan!
Tillträde: 2026-08-01 eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
(org.nr 212000-0050), https://www.ekero.se
178 23 EKERÖ

Arbetsplats
Ekerö Kommun Kontakt
Kultur- och fritidschef
Iréne Hededal irene.hededal@ekero.se 08-124 573 37
