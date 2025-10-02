Utvecklingsledare kunskapsstöd och utveckling inom socialtjänsten
2025-10-02
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag.
Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser.
Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!
Vill du bidra till en kunskapsbaserad socialtjänst? Då har vi ett spännande uppdrag som väntar på dig! Vi söker en erfaren utvecklingsledare till vår enhet för kunskapsstöd och utveckling - en gemensam resurs för stadens fyra socialförvaltningar.
Enheten arbetar med att ta fram och sprida kunskapsunderlag, samordna utvecklingsinsatser och stödja socialtjänstens omställning till en mer förebyggande och kunskapsbaserad verksamhet. Rollen innebär samarbete med socialtjänstens verksamheter, där du bidrar med processtöd, analyser och kunskapsunderlag.
Enhetens uppdrag spänner över ett brett område och svarar bland annat för stöd till systematisk uppföljning, uppföljning och analys av resultat, datadriven verksamhetsutveckling och att leda olika utvecklingsprocesser som bidrar till en kunskapsbaserad verksamhet. Enhetens arbete omfattar utredningar, kartläggningar, uppföljningar, processtöd och analyser av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Vi tar även fram vissa policydokument och utvecklar planeringsstöd för det förebyggande arbetet.
Rollen passar dig som trivs med att växla mellan olika frågor och som gillar att ta dig an nya områden då våra uppdrag varierar över tid. I rollen som utvecklingsledare kommer du planera och ta fram olika former av kunskapsunderlag och stöd utifrån de ansvarsområden som socialförvaltningarna har. Du kommer ansvara för och/eller ingå i olika projekt och utvecklingsuppdrag som enheten arbetar med. Enheten ansvarar för samordningen av socialförvaltningarnas gemensamma omställning till den nya socialtjänstlagen. En central del av ditt uppdrag blir att stödja lokal kunskap och beprövad erfarenhet där individbaserad systematisk uppföljning är ett viktigt verktyg. Du ger stöd i uppföljnings- och utvecklingsarbete, bidrar i tolkning, analys och spridning av resultat, samt arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder.
Du kommer också bidra till kunskapsutveckling genom att vara med och utveckla samverkansformer med universitet och forskningsmiljöer, bidra till en praktiknära forskning och skapa strukturer för kunskapsöverföring och kunskapscirkulation. Dessutom ingår att stärka brukarperspektivet, framförallt i uppföljningssammanhang.
Hos oss får du arbeta med kompetenta och utvecklingsinriktade kollegor i en kultur som präglas av samarbete, lärande och engagemang. Genom intressanta uppdrag får du möjlighet att bidra till en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst som gör skillnad för göteborgarna! Kvalifikationer
Vi söker dig som har en samhällsvetenskaplig högskoleexamen inom exempelvis sociologi, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller socialt arbete. Vi ser det även som ett krav att du har tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Utöver detta behöver du ha god kunskap om- och arbetslivserfarenhet av att självständigt leda processer och driva förändrings- och utvecklingsarbete av strategisk och övergripande karaktär.
Du behöver även ha god kunskap om och arbetslivserfarenhet av att sammanställa data och göra analyser samt självständigt genomföra utredningsarbete och skriva rapporter.
Vi ser det även som ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med socialtjänstfrågor eller att du har annan erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
Meriterande är om du har:
• Erfarenhet av att stödja verksamheter i att utveckla strukturer för systematisk uppföljning och kunskapsanvändning.
• Erfarenhet av arbete med individbaserad systematisk uppföljning.
• Kunskap om- och erfarenhet av att arbeta med statistik.
• Arbetslivserfarenhet av samverkan med forskningsmiljöer, universitet eller andra kunskapsaktörer.
• Vana att genomföra workshops, utbildningar, möten och konferenser.
Personlighetsmässigt söker vi dig som är analytisk och som på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du är även kommunikativ och har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du behöver även vara strukturerad, upprätta tydliga mål och planera aktiviteter och projekt i god tid. Genom att vara systematisk och effektiv ser du till att arbetet slutförs och du följer sedan upp resultatet.
Du har också förmåga att agera på egen hand utifrån vad olika situationer kräver, och du kan ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Stämmer detta in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I denna rekrytering behöver du inte bifoga personligt brev. Vi vill istället att du svarar på våra urvalsfrågor där du får möjlighet att beskriva din kompetens och erfarenhet kopplat till just denna tjänst.
Intervjuer för denna tjänst kommer att äga rum under vecka 44.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
