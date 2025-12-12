Utvecklingsledare inriktning transformation till grundskoleförvaltningen
2025-12-12
Vi söker två utvecklingsledare till vårt transformationsteam som vill vara med och flytta in grundskoleförvaltningen i en modern, självorganiserande vardag där digitalisering, distribuerad ledarskap och matrisorganisatoriskt tänk präglar tillvaron.
Du får chansen att jobba med andra utvecklingsledare i ett team som andas mod, framåtanda och professionalitet.
Om grundskoleförvaltningen - förändringsresa 2025:
Under 2024-2025 har vi genomfört en större omorganisation för att stärka helhet, tydlighet och samordning med målet att bli en modern, effektiv och lärande förvaltning. Vi går från en renodlad linjeorganisation till en matrisorganisation och strävar efter mer agila och självorganiserande arbetssätt där självorganisering och självledarskap är nyckelfenomen, det är i detta epicentrum som den här rollen kommer att agera.
Om enheten för utveckling och transformation:
Enheten startade den 1 januari 2025 i samband med omorganisationen. Vi är ett tvärfunktionellt team med tydlig nybyggaranda där utvecklingsledare, analytiker, kommunikatörer och teknikspecialister verkar tillsammans. Vårt uppdrag är transformerande: att etablera moderna arbetssätt, bygga förmågor och leverera lösningar som håller i vardagen från strategi till praktik. Här trivs du som vill vara med och skapa nytt, testa, lära och skala det som fungerar.Dina arbetsuppgifter
- Leda förändringsinitiativ som gör strategi till praktik - etablera processer, forum och praktiker som håller över tid.
- Driva intressentanalys, förankring och riktning; skapa gemensamma arbetssätt och mått på effekt.
- Forma lärloopar, sätta hypoteser, testa, följa upp, justera och skala - med fokus på beteendeförändring och nytta, du gillar att vara i riktad osäkerhet!
- Stödja chefer och team i vardagen (facilitering, utbildning, metoder) och undanröja hinder i deras utvecklingsprocess.
- Arbeta tvärfunktionellt i matris med många olika funktioner och kompetenser starkt präglat av självledarskap och eget driv!KvalifikationerKvalifikationer
- Betydande erfarenhet av förändrings- och utvecklingsledning i komplex miljö.
- Förmåga att designa och leda processer, styrmodeller och innovativa lösningar.
- Mycket god kommunikativ förmåga och vana att skapa engagemang, riktning och uppföljning.
- Mycket god digital kompetens både i system och strukturer för utveckling och i personliga arbetsflöden.
- Högskoleutbildning inom för tjänsten relevant område eller utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Meriterande:
- Erfarenhet från större organisatoriska transformationer som konsult eller anställd.
- Erfarenhet av agila arbetssätt och beteende-design.
- Erfarenhet av att tänka "digitalt först", det vill säga det som kan göras digitalt ska göras digitalt samt vila på den digitala logikens förutsättningar.
Personliga kompetenser:
- Förändringsmod - du trivs i friktion och tar ansvar när det gäller.
- Faciliteringsstyrka - du skapar delaktighet och riktning i svåra frågor.
- Analytisk skärpa - du prioriterar det som ger effekt och följer upp.
- Uthållighet - du håller i och håller ut, utan att tappa tempo eller relationer.Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och ansökan skall förutom CV innehålla en max fem minuter lång film där du redogör för hur du ser på organisationsförändring och transformation ur ett ideologiskt, strategiskt och metodmässigt perspektiv.
Rekryteringsprocess: I denna rekrytering efterfrågar vi inte personligt brev - du besvarar kompetensfrågor direkt i systemet. Tjänsten tillsätts under förbehåll att rätt kandidat hittas och att inte interna skäl förhindrar tillsättning.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
