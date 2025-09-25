Utvecklingsledare inriktning metod och arbetssätt
2025-09-25
Är du vår nästa utvecklingsledare?
Är du redo för nästa steg? Vi söker en driven utvecklingsledare till den nystartade enheten för verksamhetsstöd.Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
Enheten för verksamhetsstöd är en del i avdelningen funktionsnedsättning, egen regi. Avdelningen driver verksamhet inom LSS och socialpsykiatri. Vår verksamhet bygger på varje människas rätt till självbestämmande och utveckling.Vi utgår från individens egna drömmar, mål och förmågor. Genom att kombinera vår professionella kompetens med ett genuint engagemang skapar vi förutsättningar för att varje person ska kunna växa, ta egna beslut och leva ett gott liv. Hos oss är friheten att forma sitt eget liv lika viktig som tryggheten i att alltid ha stöd när det behövs. Tillsammans bygger vi en framtid där alla får möjlighet att lyckas - på sina egna villkor.Arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare med inriktning på metod och arbetssätt har du en nyckelroll i att utveckla och kvaliltetssäkra evidensbaserade arbetssätt och metoder i våra verksamheter. Du kommer att fungera som nätverksledare för verksamhetens pedagoger. Du initierar och driver utvecklingsarbete, leder projekt och ger metodhandledning i verksamheten. Du och övriga utvecklingsledare i enheten har också en viktig roll i avdelningens övergripande systematiska kvalitetsarbete som enheten leder och samordnar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Identifiera utvecklingsbehov och driva det systematiska kvalitetsarbetet
• Stödja chef och medarbetare i att implementera och kvalitetssäkra arbetssätt och metoder.
• Säkerställa att verksamheten är i linje med aktuella mål, riktlinjer och omvärldsförändringar.
Du driver och samordnar förändringsarbete inom verksamheten i nära samverkan med chefer, medarbetare och brukare. Tillsammans skapar vi möjligheter!
Vem är du?
Du har en relevant utbildning inom socialt eller pedagogiskt arbete och en bred erfarenhet inom LSS. Din dokumenterade erfarenhet av att framgångsrikt driva utvecklingarbete kombinerat med dina gedigna kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar individens vardag gör dig till en ovärderlig del av vårt team. Du kan omsätta dina kunskaper inom tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande för att öka både kvalitet och effefktivitet i verksamheten. Du ser vikten av samarbete och ditt engagemang skiner igenom i allt du gör. Har du också erfarenhet av tjänstedesign är det meriterande. Du är en god kommunikatör i både tal och skrift och har en förmåga att inspirera och skapa engagemang.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du chansen att utvecklas i en stödjande och inkluderande arbetsmiljö. Vi erbjuder:
• Chansen att vara med i ett viktigt utvecklingsarbete!
• Kompetensutveckling: Utveckla dina färdigheter och få stöd av erfarna kollegor.
• Balans och miljö: Moderna lokaler med goda kommunikationer och förmåner som främjar balans mellan arbete och privatliv.
• Meningsfullt arbete: Arbeta i en organisation där engagemang, samarbete och respekt för varje individs styrkor är högsta prioritet.
Att arbeta hos oss ger dig möjligheten att bidra till något meningsfullt. Med våra värderingar som grund och tillsammans med erfarna kollegor och medarbetare kan du blomstra i din roll. Här är innovation och lärande alltid i fokus, och vi värdesätter samarbete och engagemang.
Om du är redo för en dynamisk arbetsplats där du kan göra skillnad, ser vi fram emot att höra från dig!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
För att bli aktuell för anställning krävs ett utdrag från polisens belastningsregister.
Provanställning i max 6 månader kan komma att tillämpas.
Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning.
Maria Lind
Chef
0855559926maria.lind@taby.se
Charlotte Berken
Facklig ombud Vision
08-55 55 94 31charlotte.berken@taby.se
Om Täby kommun
Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Ersättning
