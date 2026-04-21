Utvecklingsledare inriktning Arbetsmarknad och Näringsliv
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare inom arbetsmarknadsinsatser kommer du i huvudsak att arbeta med enhetschef och medarbetare på arbetsgivarenheten.
I uppdraget ingår det att arbeta strategiskt för att utveckla samverkan med näringsliv och civilsamhälle med fokus på att tillgängliggöra platser för förvaltningens målgrupp. Detta leder till kompetensutveckling hos målgruppen, som på sikt då också bidrar till kompetensförsörjningen i Linköping. Du kommer att göra analyser av bakomliggande statistik, strukturer och orsakssamband inom området, som underlag till beslut och verksamhetsutveckling. I uppdraget ingår även att bereda underlag och föredra ärenden på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden exempelvis, arbetsmarknadsprogrammet, riktlinjeförändringar, svara på remisser, enkäter och liknande.
I din roll som utvecklingsledare arbetar du också på uppdrag av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens (IAF) avdelningschefer inom det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet (Processledning) med ständiga förbättringar och stödjer chefer på olika nivåer ute i verksamheterna. Du kommer att representera IAF och delta i nätverk gällande arbetsmarknad och kompetensförsörjning.
I rollen som utvecklingsledare ingår det att strategiskt omvärldsbevaka i relation till framförallt området arbetsmarknad och kompetensförsörjning, metodutveckling, utredningsuppdrag med mera. I arbetet samverkar du internt inom förvaltningen och kommunen samt med externa aktörer såsom andra kommuner, universitet, näringsliv, idéburen sektor och statliga aktörer; till exempel Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.
Din arbetsplats
Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen har som huvuduppdrag att upprätta och ansvara för individens planering mot egen försörjning, driva och följa upp planerade insatser samt myndighetsutövning, utreda och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd.
Utvecklingsfunktionen tillhör Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens stab. Utvecklingsfunktionen ansvarar för förvaltningens arbete gällande säkerställande och genomförande av nämndprocess för arbetsmarknadsnämnden, strategiskt utvecklingsarbete och omvärldsbevakning samt service genom innovation och stöttning vid förändrings- utvecklingsarbete på förvaltningarnas avdelningar och enheter.
Du utgår ifrån lokaler i centrala Linköping, men utifrån ditt uppdrag kan arbetsplatserna variera.
Du som söker
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning (ex universitet, YH, högskola) som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, alternativt en lägre utbildningsnivå i kombination med en gedigen erfarenhet inom relevant område som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha erfarenhet av praktiska arbetsmarknadsinsatser och erfarenhet av arbete med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete och strategisk omvärldsbevakning. Erfarenhet av att leda grupper, att genomföra och ansvara för workshops samt projektledning eller processledning ser vi också som meriterande.
I denna roll krävs det att du har kunskaper om arbetsmarknadsfrågor och om arbetsmarknadens parter. Vi ställer krav på att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift då arbetet innebär kontakt med externa parter exempelvis vid genomförande av projekt och omvärldsbevakning. Vidare ställer vi krav på att du har god förmåga att analysera och sammanställa information.
För rollen som utvecklingsledare krävs det att du på ett självständigt sätt kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter, att du kan strukturera och prioritera ditt arbete och att du kan se helheten och verksamhetens bästa. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat, är noggrann och medveten om verksamhetens mål och kvalitetsstandard. Vidare samarbetar och kommunicerar du bra, både i tal och i skrift, med andra människor och är lyhörd.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123731".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
https://www.linkoping.se/
582 27 LINKÖPING
Helena Paulsson helena.paulsson@linkoping.se
9865697