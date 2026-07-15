Utvecklingsledare inom social hållbarhet - mänskliga rättigheter
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Samhälle, Social Hållbarhet / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-07-15
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Vill du bli en del av något större och bidra till en hållbar utveckling för Norrbotten i vårt län och ut mot omvärlden?
Vill du arbeta för ett socialt hållbart Norrbotten tillsammans med ett härligt gäng? Då kan det vara dig som vi söker som vår nya kollega.
Du kommer att tillhöra enheten för social hållbarhet som idag består av 13 medarbetare.
Som medarbetare hos oss är du en del av ett större sammanhang där du får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt.
Om jobbet
Vi söker nu en person för att arbeta med samordnings- och utvecklingsuppdrag inom social hållbarhet med fokus på mänskliga rättigheter. Inom området mänskliga rättigheter samlas flera uppdrag som bidrar till nationella mål på området. I rollen ingår att arbeta i samverkan med andra uppdrag inom social hållbarhet och du kommer att arbeta i ett team nära två kollegor som ansvarar för andra uppdrag inom området mänskliga rättigheter. Den här tjänsten innebär initialt att du bidrar till genomförandet av våra uppdrag inom mänskliga rättigheter och rasism (med fokus på nationella minoriteters och urfolks rättigheter), stöd till statens försoningsprocess med tornedalingar, kväner och lantalaiset, samt statsbidrag till personligt ombud.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
Föra löpande dialog med kommuner, nationella minoriteters organisationer och andra aktörer i länet
Ha en god bild över läget i länet gällande mänskliga rättigheter och förutsättningar för genomförandet av nationella minoriteters rättigheter, t.ex. genom minoritetslagstiftning och försoningsprocess för tornedalingar, kväner och lantalaiset.
Hantera statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud.
Planera, genomföra och följa upp kunskapshöjande insatser och forum för dialog och erfarenhetsutbyte såväl internt på länsstyrelsen som externt i länet.
Omvärldsbevaka, utreda, ta fram och följa upp olika underlag inom området.
Delta i löpande arbetsuppgifter såsom att svara på remisser, kommunicera enhetens arbete i olika forum, delta i nätverks- och arbetsgrupper samt medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete.
Löpande arbeta med uppföljning av budget och resultat samt återrapportering av uppdragen.
Bidra till genomförandet av andra uppdrag inom området mänskliga rättigheter och social hållbarhet.
Tjänsten innebär en del resor i länet och till övriga landet.
Arbetet är i ständig utveckling och uppdragen inom social hållbarhet och mänskliga rättigheter förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.
Om dig
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, juridik eller annan för tjänsten relevant utbildning som vi bedömer som likvärdig,
relevant arbetslivserfarenhet av samhällsfrågor på strategisk nivå, som exempelvis att samordna större uppdrag eller att driva utvecklingsprocesser både självständigt och i samverkan med andra,
kunskap om social hållbarhet och relaterade områden, t.ex. folkhälsa, integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter.
god förmåga att kommunicera på svenska (muntligt och skriftligt) samt att använda administrativa system och digitala verktyg.
kunskap om länet och de regionala förhållandena inom social hållbarhet
Tjänsten kräver att du som person kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och har god förmåga att planera, strukturera och driva ditt arbete framåt.
Samtidigt är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra och bygga goda relationer, både med kollegor och externa aktörer. Vidare har du en helhetssyn, är analytisk, och har en god förmåga att driva processer framåt till avslut.
Det är meriterande om du har:
kunskap om hur offentlig förvaltning fungerar
kunskap om nationella minoriteters och urfolks rättigheter, sanningskommissioner och försoningsprocesser
kunskaper om funktionsrätt och funktionshinderspolitik,
erfarenhet av arbetssätt och metoder för att främja delaktighet och jämlikhet, t.ex. rättighetsbaserat arbetssätt och jämställdhetsintegrering.
erfarenhet av att arrangera och leda mindre och större möten, utbildningar och konferenser, såväl fysiska som digitala, liksom vana att föreläsa och utbilda andra,
kunskap om processledning, kommunikation, planering, uppföljning, effektmätning av samhällsinsatser
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Vi använder oss av sex månaders provanställning.
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Norrbottens Län
(org.nr 202100-2478), https://www.lansstyrelsen.se/
Stationsgatan 5 (visa karta
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971 86 LULEÅ Arbetsplats
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Samhälle, Social Hållbarhet Kontakt
Fackliga företrädare för Saco och ST nås via växel 010-2255000 Jobbnummer
10002979