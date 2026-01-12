Utvecklingsledare inom additiv tillverkning för vården
2026-01-12
Verksamhetsområde medicinsk teknik och fysik
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vår avdelning består av ca 60 medarbetare och kännetecknas av en god stämning och ett gott och nära samarbete mellan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. Att arbeta inom medicinsk teknik är många gånger ett utmanande och spännande jobb som omfattar anskaffning, underhåll och rådgivning av medicintekniska produkter samt utbildning av vårdpersonal och studenter. Medicinsk teknik är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 13485 och verkar inom hela Region Uppsala.
Nya teknologier inom additiv tillverkning (eller 3D-printing) förändrar världen och möjliggör bättre behandlingar inom vården, bland annat genom att möjliggöra tillverkning av avancerade anatomiska modeller för operationsplanering samt tillverkning av implantat och specialverktyg i nya typer av material. Additiv tillverkning kan även på sikt användas för att producera individanpassade läkemedelsdoseringar, samt vävnader. Additiv tillverkning för tillämpningar inom vård och medicinsk forskning är ett snabbt växande område.
3D-printingfacliteten, som har utvecklats inom ett projekt med finansiering från EU och Region Uppsala, är numera en integrerad del av sjukhusets verksamhet förlagd inom verksamhetsområde medicinsk teknik och fysik.
Ditt uppdrag
Att vara en nyckelperson i vidareutveckling och fortsatt etablering av en central facilitet för additiv tillverkning på Akademiska sjukhuset, samt att fungera som stöd vid produktion av 3D-printade lösningar inom sjukvården.
Du kommer att arbeta som utvecklingsledare, vilket innebär stöd, design och produktion av 3D-printade lösningar till sjukvårdspersonalen. Uppdraget innebär stort eget ansvar och inbegriper även samordning av praktiska detaljer som behöver hanteras för att få en väl fungerande 3D-printingfacilitet i sjukhusets lokaler. I uppdraget ingår även 3D-printing samt stöd till sjukvårdspersonal vid beställning av 3D-printade lösningar.
3D-printingfaciliteten ska vara verksamhetsövergripande och utvecklas till en strategiskt viktig resurs och naturlig del i sjukvårdsproduktionen för relevant sjukvårdspersonal. Den fortsatta utvecklingen av faciliteten ska basera sig på kliniska och organisatoriska behov på såväl kort som lång sikt och i rollen som utvecklingsledare ingår det att identifiera dessa behov. I uppdraget ingår att skapa förståelse för hur faciliteten ska relatera till omvärlden. I detta inbegrips förståelse för vad som ska skötas internt vid sjukhuset och inom ramen för samarbetet med Uppsala universitet, och vad som kan utföras med hjälp av externa aktörer och företag, samt att bidra till utveckling och implementering av effektiva och transparenta processer för detta. Uppdraget sker i nära samverkan med U-PRINT, en av Uppsala universitets forskningsinfrastrukturer för 3D-printing.
Utöver att ansvara för de praktiska detaljerna kommer du vara en viktig ambassadör för satsningen, internt och externt, vilket innebär löpande dialog med sjukvårdspersonal, sjukhusledning, forskning, myndigheter, företag och aktörer i innovationssystemet. Förståelse för såväl Akademiska sjukhusets verksamhet som för 3D-printing processen och dess värden ur ett kliniskt perspektiv kommer vara viktiga framgångsfaktorer i uppdraget.
Kvalifikationer
Du har en civil- alt högskoleingenjörsexamen, eller motsvarande. Du har goda kunskaper inom additiv tillverkning och CAD samt erfarenhet av printade tillämpningar för vården. Du har god kunskap om regelverk för medicintekniska produkter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande är erfarenhet av arbete på sjukhus eller annan klinisk verksamhet och även erfarenhet av printade lösningar inom life scienceindustrin och/eller medicinsk forskning.
Din kompetens
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter som ger resultat. Du är noggrann och strävar efter att uppfylla mål och kvalitetsstandard. Du behärskar komplexa frågor och har förmågan att analysera och lösa komplicerade problem.
Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du tänker strategiskt och har ett brett och långsiktigt perspektiv på frågor och dess konsekvenser.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde 2026-05-01.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Medicinsk teknik och fysik, Ulrica Fjärstedt, tel 018-6113328
Avdelningschef Medicinsk teknik, Mattias Holmgren, tel 018-6113340
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
