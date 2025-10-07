Utvecklingsledare Hulebäcksgymnasiet, 50%, tidsbegränsad anställning 1 år
2025-10-07
Din arbetsplats
Vi söker dig som vill fortsätta utveckla ett av regionens mest populära gymnasium. På Hulebäcksgymnasiet studerar cirka 1850 elever och vi är 240 i personalen. Skolan ligger i det vackra Mölnlycke i Härryda kommun, 15 minuter från Göteborg och har elever från hela regionen. Vi är en skola med bredd: fem högskoleförberedande program, fyra yrkesprogram och introduktionsprogrammen. Ledningsgruppen består av administrativ chef, intendent, enhetschef för elevhälsan samt sex rektorer och leds av verksamhetschefen. Hulebäcksgymnasiet är organiserat i programbaserade arbetslag och elevhälsa med stort friutrymme för pedagogisk mångfald.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en utvecklingsledare. Som utvecklingsledare på Hulebäcksgymnasiet arbetar du nära ledningsgruppen företrädesvis som stöd i olika administrativa och pedagogiska frågor. Ett uppdrag är att utreda hur kommunen på bästa sätt kan arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning för framtidens behov utifrån Fordons- och transportprogrammets inriktningar. Exempel på andra frågor som man ska vara beredd att ta sig an rör olika fält såsom arbetsmiljö, lokaler, traditioner och digitala nationella prov. Det finns en god tillgång till stödfunktioner och du kommer få möjlighet att befinna dig i flera olika sammanhang där du med enkelhet kan hitta motivation och glädje för arbetet.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som: * Har högskoleutbildning om minst tre år, krav med lärarlegitimation * Lärarerfarenhet inom gymnasieverksamhet * Har pedagogisk insikt och erfarenhet av att arbeta som processledare och leda lärare * Har erfarenhet av projektledning och användning av digitala verktyg * Har intresse för, erfarenhet av och förmåga till att utveckla kvalitet i undervisningen genom andra
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som: * Är en lagspelare och har förmåga att skapa ett gott klimat, se till helheten och värdesätter relationsbaserade arbetssätt * Är noggrann och har god framförhållning i sitt arbete * Har drivkraft och mod att leda i en decentraliserad beslutsorganisation Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Intervjuer genomförs den 24 oktober.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Verksamhetschef
Mikael Svensson mikael.svensson@harryda.se 031-724 66 24 Jobbnummer
