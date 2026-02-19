Utvecklingsledare för Kungens kurva, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Strategiska enheten / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2026-02-19
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Strategiska enheten i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Vi på Huddinge kommun är måna om att våra medarbetare har hög integritet, ett etiskt förhållningssätt och agerar professionellt. Som ett kvalitativt led i vår rekryteringsprocess kan vi, med kandidatens samtycke, komma att genomföra bakgrundskontroller samt begära registerutdrag på våra slutkandidater.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Vill du driva utvecklingen av en regional stadskärna?Som Huddinges drivande processledare för utvecklingen av den regionala stadskärnan Kungens kurva-Skärholmen är du som Utvecklingsledare för Kungens kurva med och förverkligar visionen om en flerkärnig Stockholmsregion. Kärnan delas administrativt av Huddinge och Stockholm och fysiskt av den stora trafikleden E4. Kommunerna har en samverkansöverenskommelse och ambition om att växla upp arbetet genom att ta fram ett utvecklingsprogram för Kungens kurva-Skärholmen innehållandes vision och mål såväl som rumslig och funktionell inriktning som visar på hur kärnans olika delar kan komplettera och stärka varandra.
Du kommer även att ha rollen som områdesstrateg för Kungens kurva och Segeltorp med ansvar för långsiktig planering såväl som att initiera nya samhällsbyggnadsprojekt.
Om arbetsplatsen
Tjänsten som utvecklingsledare är placerad på sektionen för strategi och offentlig miljö på Samhällsbyggnadsavdelningen i Huddinge kommun. Avdelningen har cirka 120 medarbetare och ansvarar för Huddinges fysiska utveckling, från översiktsplan till utbyggnad av allmän plats.
Den Strategiska enheten som du kommer tillhöra består av tolv strateger med roller som översiktsplanerare, hållbarhetsstrateger, områdesstrateger, utvecklingsledare, urbanekolog och VA-strateg.
Om rollen
Kungens kurva är på en utvecklingsresa från renodlad handelsplats till en mångsidig och sammanhållen stadsdel där befintliga värden byggs ihop med omgivande värden i Skärholmen, Segeltorp och Gömmarens naturreservat. Stora stadsutvecklingsprojekt pågår redan för såväl bostäder som handel och fler projekt i tidiga skeden finns. Kommande Spårväg syd och Förbifart Stockholm skapar nya möjligheter och en ökad komplexitet.
Som utvecklingsledare för Kungens kurva har du ett strategiskt ansvar för den långsiktiga utvecklingen av både Kungens kurva och Segeltorp. Du leder tidiga skeden, utreder och initierar nya samhällsbyggnadsprojekt och driver utvecklingen mot områdets målbild. Samtidigt processleder du samverkan internt och externt och ansvarar för forum och nätverk inom din geografi.
I rollen kommer du bland annat arbeta med:
Du arbetar med långsiktig övergripande planering och strategier för hållbar utveckling inom din geografi med hjälp av specialister inom exempelvis infrastruktur, näringsliv, kultur, bostäder och hållbarhet. Exempel på arbetsuppgifter:
• driva utvecklingsfrågor och tidiga skeden samt initiera nya samhällsbyggnadsprojekt i Kungens kurva och Segeltorp utifrån översiktsplan och utvecklingsplan
• driva och utveckla samverkan mellan Huddinge kommun, Stockholms stad och Region Stockholm utifrån den regionala stadskärnan Kungens kurva-Skärholmen
• leda strategiskt platsutvecklingsforum för Kungens kurva genom att säkerställa helhetsperspektiv, strategiska prioriteringar och långsiktig inriktning
• samverka med fastighetsägarföreningen samt näringslivet i Kungens kurva
• löpande arbete med omvärldsanalys, framtidsfrågor, verksamhetsutveckling och processutveckling
"Det roligaste med mitt jobb är att få arbeta med helheten i mitt område och få alla delar att hänga ihop. Ofta handlar det om komplexa frågor som kräver nytänkande och samverkan."- Carolina, utvecklingsledare FlemingsbergPubliceringsdatum2026-02-19Profil
Vi söker dig som har:
• minst tre års högskoleutbildning inom samhällsplanering, civilingenjör eller annan relevant utbildning.
• minst 5 års erfarenhet av strategisk samhällsplanering
• god förståelse för hela samhällsbyggnadsprocessen
• erfarenhet av projekt- eller processledning inom stadsbyggnad
• Erfarenhet från offentlig sektor eller politiskt styrd organisation är meriterande, liksom erfarenhet av näringslivs- och/eller infrastrukturfrågor.
Du arbetar proaktivt, strukturerat och självständigt med komplexa frågor och har förmåga att prioritera i en föränderlig vardag. Du har ett strategiskt helhetsperspektiv och väger in flera perspektiv i dina beslut. Rollen kräver god samarbetsförmåga, omdöme och ett professionellt förhållningssätt.Känner du igen dig i ovan beskrivning? Då är det just dig vi söker! Varför Huddinge?För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
UpplysningarFör mer information kring tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef Linnea Askling på Linnea.Askling@huddinge.se
(mailto:Linnea.Askling@huddinge.se
) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305747". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Strategiska enheten Kontakt
Enhetschef
Linnea Askling Linnea.Askling@huddinge.se Jobbnummer
9753150