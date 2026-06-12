Utvecklingsledare folkhälsa till socialförvaltningen Nordost
Göteborgs kommun / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2026-06-12
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Om jobbet
Då en av våra medarbetare nu går vidare till nytt uppdrag söker vi nu en ny utvecklingsledare i Folkhälsa i Nordost.
Vi arbetar med fokus på att minska skillnader i hälsa och livsvillkor. Tjänsten är organiserad inom avdelningen stadsområde välfärd och fritid inom enheten för samhällsutveckling. Du arbetar med hela befolkningens behov i samverkan med andra förvaltningar, regionens verksamheter och civilsamhället.
Det är ett varierande arbete med stora möjligheter att påverka din arbetsdag. I uppgifterna ingår strategiskt arbete så som hälsobeskrivning av befolkningen, styrdokument för folkhälsa och jämlika livsvillkor samt att hålla samman det tvärsektoriella arbetet utifrån framtagen handlingsplan. Vidare ingår att initiera, stödja genomförandet och samordna folkhälsoinsatser, samt medverka i utvecklingen av folkhälsoarbetet inom Göteborgs Stad. Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen i folkhälsovetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarande. Du behöver ha arbetslivserfarenhet inom folkhälsa, social hållbarhet eller liknande områden, med vana att arbeta självständigt. Du har insikt i och kunskap om hur olika gruppers förutsättningar påverka hälsa och livsvillkor samt erfarenhet av samverkan med offentliga aktörer och civilsamhälle. Du behöver också erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet av folkhälsoarbete. För att lyckas med ditt uppdrag är det en fördel om du har vana att leda processer, arbeta strategiskt och är strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt. Du behöver vara omvärldsorienterad, kommunikativ och social samt tycka om att arbeta med flera processer samtidigt.
Du stimuleras av att arbeta med komplexa frågor och sammanhang och du har en god förmåga att växla mellan olika perspektiv. Du drivs och motiveras av att vara delaktig i samhällsutvecklingen, och att utveckla folkhälsoarbetet. Du kommunicerar på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet och du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Rebecka Hammarström Akademikerförbundet SSR 031-3667032 Jobbnummer
9960530